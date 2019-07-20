七彩摩天輪調酒免費喝！台中超狂慶生餐廳 還有水煮牛肉

點評：氣氛不錯耶～





文、圖／商妮吃喝遊樂

想要找慶生餐廳的朋友，推薦這家店小二～原本店小二就以中國宮廷風裝扮在台中擁有高知名度，現在又增加超狂壽星禮免費招待，只要當月壽星預約訂位就免費招待七彩摩天輪調酒非常有誠意，餐點好吃酒也好喝服務又棒還有慶生活動，整個用餐的歡樂氣氛大家都好喜歡！以後朋友生日要找聚餐餐廳選店小二就對了。





只要訂位時告知有當月壽星，就會送上浮誇的七彩摩天輪雞尾酒免費招待。





這麼漂亮的摩天輪調酒在一般的啤酒餐廳要價1～2000元，在店小二免費招待太有誠意了。





各種不同造型的雞尾酒調酒通通有，每一間包廂幾乎都是慶生聚餐，整個晚上大家喝酒聊天、歡唱慶生氣氛超嗨的～





店小二位在台中西區忠明南路與向上北路口，交通便利地點好找，鮮黃的招牌相當明顯。





用餐空間分1、2樓，有許多半開放式包廂隔間，每一間都是以養心殿、王爺府、公主廳…等中國風命名。 店內還有提供中國宮廷服、韓服免費穿搭，在裡頭用餐氣氛相當不錯。





在店小二的粉絲團上，有好多人裝扮拍照留念，看大家多開心啊!!這可是店小二獨有的免費服務唷。之前我們來聚餐時就有玩穿搭拍照，穿越時空就已經很好玩了，這次生日趴更嗨更開心。









店小二 最新菜單

餐點種類很多，台式、日式、川式、還有美墨多國料理，不定期推出新菜色，要小吃還是大菜這裡通通有，可以滿足每個人不同口味，如果有選擇障礙，可以請親切的店員或是美麗的老闆娘介紹。





日式生牛肉 280元









牛肉生吃品質不能太差，這道生牛肉的肉質軟嫩又多汁，包捲和風醬洋蔥一起吃很爽口，第一道就讓我們喜歡。





泰式酸辣皮蛋 180元





這一道涼拌菜是道下酒菜，皮蛋炸過後特別Q特別香，鋪上滿滿的泰式香料，酸酸甜甜很開胃。





鴨肉串 3串140元





店小二的串燒功夫真是沒話說，這道鴨肉串封住甜甜的肉汁，咬開來肉質非常軟嫩味道超甜的，尤其那個油脂好香，吃完會讓人念念不忘。





明太子醬烤松阪豬肉串 2串130元

這道明太子醬給料不手軟，波滋波茲口感超棒!搭配Q脆又香甜的松阪豬肉一起吃，好吃極了。





起司雞腿肉串 2串130元

厚厚的起司看得出用料不手軟，濃郁起司搭配口感超嫩的雞腿肉，無敵好吃啊～起司控推薦必點。





培根麻糬 2串120元

鹹香的培根肉包捲QQ綿綿的麻糬，刷上鹹甜的醬汁，滋味也是一級棒。在店小二點串燒真的是隨便點都好吃，每次來吃都很滿意。





南洋蒜香椰漿軟殼蟹 380元







這道軟殼蟹份量不少，軟殼蟹酥炸過後與蒜片爆炒再淋上滿滿的椰漿，上桌的時候味道好香喔～咬開軟殼蟹香酥的外皮，裡頭的蟹肉很多汁味道好甜喔～天啊超好吃啦！這道軟殼蟹不只下酒，也很下飯耶。





川式水煮牛肉 300元









這道水煮牛吃過讓人念念不忘，我們每次來一定會點。軟嫩的牛肉吸飽川式麻辣精華，鹹、香、麻、辣、甘，特別好吃！湯汁淋在白飯上面好下飯，我們每次吃完都會打包湯汁回家，拌麵拌飯都超好吃。





店小二的餐點不只好吃也很浮誇，炸八國聯軍跟綜合炙燒壽司一上桌，我們都被浮誇擺盤吸引，紛紛拿出手機瘋狂拍照。跟這兩道相比，串燒完全是小品。





綜合炙燒壽司（大）880元

螺旋式節節高升的擺盤真是浮誇!這個有好兆頭，不只慶生聚餐，同事高升也可以點這個慶祝。





從正上方看，可以看到10貫飽滿的握壽司螺旋而上，畫面好吸睛。十貫壽司分三種口味但是不固定，以當天新鮮進貨為準。





炙燒青魽的肉質比較Q一些，炙燒後逼出香氣，味道蠻甜的。





炙燒鮭魚握壽司上頭還有鮭魚卵，鮭魚油脂很香，肉質很嫩味道香甜好吃，加上鮭魚卵在嘴裡爆發，海味十足。





炙燒比目魚鰭邊肉佐松葉蟹膏比目魚鰭邊肉的油脂更香，接近入口即化超好吃。





炸八國聯軍拼盤 680元





堆成小山的綜合炸物一共有八種口味，還搭配了八國醬料，一字排開有葡萄牙酸辣醬、法式芥末子醬、美式塔塔醬、泰式紫蘇梅醬、韓式辣醬、墨西哥醬、義式肉醬、還有日式明太子醬。





滿滿一座小山的綜合炸物，有義式脆薯、法式魚排、葡式棒棒腿、墨西哥洋蔥圈、韓式雞柳條、美式起司條、泰式甘蔗蝦、日式干貝酥等8種美味。上頭的插旗有提醒各種炸物與醬料的組合，依照標示吃過一輪滋味很不錯，但是醬汁隨便搭也有不同的美味喔。





脆薯佐義式肉醬、魚排佐法式芥末醬、雞柳條佐韓式辣醬、棒棒腿佐葡萄牙酸辣醬，每一款都是現點現炸香酥好吃，沾上特製的異國風味醬果然有不同美味。





洋蔥圈佐墨西哥辣醬、起司條佐塔塔醬、甘蔗蝦佐泰式紫蘇梅醬、干貝酥佐日式明太子醬，不同的炸物 搭配不同的醬料激盪出獨特的美味，跟平時吃炸物單一沾醬不太一樣。大口喝酒吃肉，再配上八國聯軍綜合炸物很過癮，慶生趴推薦必點。









店小二的壽星優惠直接免費招待摩天輪調酒實在是太超值了！幾乎每一個包廂都是慶生聚餐，店員會關燈帶動大家一起歡唱康康的快樂鳥日子，搭配閃光棒、鈴鼓，全場一起慶生的感覺超棒的，現場嗨到不行~





不論男女老少都玩得很開心，店小二不只餐點好吃酒好喝，壽星禮更是送的很大方，下回要幫親朋好友慶生找聚餐的地點，店小二絕對是首選。記得電話預約時就要說有當月壽星要慶生，就有免費招待漂亮的七彩摩天輪雞尾酒。

店小二串燒vs燒肉（忠明店）

地址：台中市西區忠明南路229號

電話：0423055225 0982591777

營業時間：17：30–2：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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