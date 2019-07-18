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只賣2.5hr！高雄蜜兔手作點心坊　爆漿泡芙必吃隱藏版太妃糖口味

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：還有抹茶口味！！
ETtoday餓勢力

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

蜜兔手作點心坊有超可愛的兔兔風格系列攤車，提供每天新鮮製作的一日鮮甜點，酥酥微脆的泡芙殼和爆漿內餡很療癒，由已經在甜點業有10多年經驗的師傅手工製作，使用純鮮奶不加一滴水，堅持過篩讓口感更細膩滑順，也沒有防腐劑或香料、色素，是可以盡情享用的安心甜點！虎麗喜歡有滿滿餡料的泡芙，吃起來飽滿厚實不無聊。

泡芙餡選擇很多種，每天會推出3至4種口味，有經典純餡的牛奶戀人、濃情巧克力、太妃糖，喜歡水果滋味推薦藍莓天使、瑪麗桃桃，或是夏季限定的百香好芒～有些是隱藏版品項，愛嚐鮮的甜食控每天都有不同小驚喜。（蜜兔手作點心坊也會不定期出現在百貨公司或市集，可以追蹤粉專及IG看動態，虎麗是在新光三越左營彩虹市集吃甜甜的唷／泡芙冷凍保存7天，冷藏保存2天）

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蜜兔手作點心坊攤車很可愛，兔兔圖案好萌～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲泡芙殼和內餡都是手工製作，餡料使用純鮮奶不加一滴水，也沒有色素、香料、防腐劑，是可以給小朋友吃的安心甜點～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蜜兔手作點心坊的泡芙殼很特別，外層卡滋卡滋，咬下是比較細膩的酥酥口感。

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一顆泡芙都會灑上糖粉點綴及增添風味。

爆漿內餡泡芙

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲喜歡吃純餡泡芙的可以選擇經典的牛奶戀人、濃情巧克力、隱藏版太妃糖口味，這三款還可以冰到冷凍，享受透心涼的冰淇淋口感～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲牛奶戀人40元

濃醇的牛奶餡有過篩讓口感更細膩，吃起來非常綿密滑順，還有濃郁奶香，甜度也不會太高，搭配酥酥的泡芙殼很涮嘴。

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲濃情巧克力45元

這款內餡有拌入巧克力豆融合，帶點微苦甜滋味，還有另外再加巧克力豆增添咬感，會卡滋卡滋的很療癒～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲太妃糖45元（隱藏版）

虎麗頗喜歡隱藏版的太妃糖泡芙，內餡是自製的牛奶太妃糖醬，特調的太妃糖微鹹甜，有著獨特奶糖香，吃起來不會覺得膩口。

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

夾心泡芙

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲Oreo巧達乳酪55元

滿滿的巧達乳酪吃起來鹹甜順口，加入Oreo餅乾碎片多了香甜滋味，每一口都非常綿密細膩，這款比較適合螞蟻人～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲抹茶紅豆麻吉55元（隱藏版）

抹茶紅豆麻吉口感甜甜QQ的，滑順的抹茶餡包覆紅豆，有點顆粒咬感，加上麻吉片的軟Q嚼勁還不錯！

水果泡芙

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲藍莓天使55元

藍莓天使是很爽口的一款泡芙，內餡加上使用野莓煮製的果醬，帶點微甜風味，還有新鮮飽滿的藍莓，入口爆汁相當清香。

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲瑪麗桃桃55元／百香好芒55元（隱藏版）

喜歡新鮮櫻桃的推薦必點瑪麗桃桃！果肉吃起來飽滿多汁，還有點酸甜滋味，搭配不加一滴水製作的牛奶內餡比較不膩。粉嫩的黃色內餡是隱藏版百香果口味，還能吃到百香果籽卡滋卡滋，搭配新鮮芒果丁增添juicy感，甜中帶點微酸的果香氣很順口。

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蜜兔手作點心坊的包裝盒是夢幻粉紅色，提著去野餐或是送禮物給朋友都適合～

▲▼蜜兔手作點心坊。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

蜜兔手作點心坊

地址：高雄市三民區義華路398號（此為工作室，限預約取貨／攤車在大昌路與義華路口）
電話：09587110270913072056（可預約自取）
營業時間 週一至週日15：30～18：00（售完為止）／週二公休

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 蜜兔手作點心坊 爆漿泡芙 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食

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