點評：超澎湃的海鮮一定要去朝聖啦～

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

花蓮三天二夜小旅行早在一個月前就先和姐妹們討論行程和日期，我除了記下日期其他基本沒什麼功用，只要人出現負責吃就可以，也就是因為這樣放空，第一站先和姐妹們會合來到「欣欣麵館」，一開始我還停留在十年前的欣欣麵館印象，以為只是簡單麵店，以前學生時代學長姐都會介紹這間很好吃，沒想到事情完全跟我想的不一樣，根本是海鮮餐廳！！

從桃園開車出發走蘇花改公路節省了些時間，大約四小時就抵達花蓮市區，二間店面的欣欣麵館還小客滿門口有人排隊，幸好我們有預先訂好無菜單料理。

欣欣麵館

店門口開宗明義寫明了「不是麵店」，門口還掛了許多魚乾，真的很有原住民餐廳的風情，又帶著復古的氛圍。

花蓮三天二夜行程：

Day1：桃園 -蘇澳蛋餅 – 花蓮 – 欣欣麵館 – 新味醬油DIY- 一心泡泡冰 – 伴手禮大採買 – 郭榮市火腿 – 玫瑰花園民宿 – 七星潭野餐- 2019夏戀嘉年華演唱會 – 玫瑰花園民宿

Day2：玫瑰花園民宿 – 吉鄉糕粽 – 花蓮星巴克咖啡 – 溪畔餐桌 – 豐春冰菓室 – 伊莉莎白民宿 – 月廬梅子雞 – 伊莉莎白民宿

Day3：伊莉莎白民宿 – 雲山水 – 民宿早餐 – 山姆先生咖啡館 – 王記茶舖 – 曾記麻糬 – 泰山三十一上海小籠包 -甜蜜的家

走進店內愈覺得神奇，怎麼麵館裡面是滿滿活跳跳的海鮮！滿缸的海膽讓我想說真的是走對嗎？後來友人才說花蓮的麵館不止是麵館，有許多家都是結合了海鮮料理，因為豐富的海洋資源，除了新鮮價格也經濟實惠～

店內使用的是海釣的魚穫，所以每天進貨的魚種可能略不相同，價格也是依照當天的時價，不過可以像我們一樣直接抓預算讓店家幫忙配菜，如果有特別想吃的，可以指定想吃的料理，例如龍蝦、生蠔…之類的主菜，這樣就不用擔心會超出預算囉！以下寫的價格是我們當天用餐的時價僅參考，以店家報價為主，如果過幾年應該是吃不到相同價格啦…

綜合生魚片＄1200

看到這盤生魚片上桌我們立即驚呼連連！擺滿了許多海鮮盛宴，像是角蝦、海膽、干貝、鮭魚、旗魚…等好料，角蝦已事先剝好直接抽吸的吃法更是滿嘴的甜，這盤真的很美味！

第一次連著海膽殼一起吃，現剖的海膽果然充滿了鮮甜滋味，孩子們也趁機上了堂食材課。

海瓜子＄180

加入薑、九層塔、辣椒一起炒的海瓜子，肉質鮮美又下飯，這時好想來碗白飯或是啤酒搭配一下。

透抽＄300

海鮮新鮮不需要過多的調味料，只要簡單的烹調一下就能吃到透抽的鮮甜滋味，可以蘸些酸辣醬增添香氣也換換口味。

鮮蚵＄350

鮮蚵帶殼上桌吃的到整顆碩大肥美的滋味，不過後面還有一道生蠔真的把它比下去了啦…

炒麵

炒麵和炒飯是為了讓小孩們吃飽用的，正值青春期的孩子沒吃主食不會飽，炒麵炒的很香也入味，搭配海鮮很剛好，我們訂的是無菜單料理，炒飯和炒麵是含在內的呦～

魟魚＄250

在水族館裡見到的魟魚沒想到竟然這麼好吃～充滿膠質的口感，魚肉鬆軟加入了蔥薑醋一起調味，軟軟的口感很奇妙，這應該是我第一次吃。

鮑魚＄600

平常吃鮑魚都是五味醬或是清蒸的居多，老闆幫我們搭配使用泰式沙拉的料理方式，吃起來好開胃，酸辣的滋味讓我們一吃都停不下來了！！

清蒸花臉魚＄1200

花臉魚又名藍點笛鯛，是相當珍貴的食材，據說是老闆朋友剛好釣到這尾花臉，價格僅次於紅喉，頭部有豐富的膠質，有著滿滿的膠原蛋白，剛好可以補一下最近身上有傷口，靠著食補來滋補養生。魚肉相當嫩，而且使用破布子一起清蒸有自然的甘醇香氣，本來以為很大應該吃不完，沒想到掃盤啦…

放山雞（半隻）＄400、魚蛋＄300

雞肉好不好吃看皮就知道，看這黃澄澄的雞皮就知道這一定很好吃，以前我爸都唸我喜歡吃肉雞，不知道這種放山雞才有嚼勁好吃，現在長大就知道這雞肉單吃就很有肉香味。魚蛋淋上沙拉很香也不會有腥味，友人不敢吃魚竟然敢吃這魚蛋就知道這很厲害，要新鮮才吃起來不會有腥味呀～

活生蠔＄1400

生蠔又有「海底牛奶」之稱，充滿蛋白質的海鮮也是食補的食材之一，在場二位男士吃得很開心～加入了酸醋檸檬醬一起調味，咬下口真的是會爆漿的滋味，滿足的神情全寫在臉上，而且超大顆，請用手當比例尺就知道真的超大～

扇貝＄350

扇貝淋上美奶滋再炙燒的方式，讓小孩也很喜歡，甜甜美奶滋經過炙燒多了些許的焦香滋味，很香。

龍蝦＄2800

本來以為前面的生魚片已經讓我們驚呼連連，這盤滿滿的龍蝦出現，一人吃半尾真的很過癮呀！！這盤龍蝦如果在北部吃至少要五仟才吃得到，來到花蓮就是要大口吃海鮮，使用炙燒美奶滋的作法，龍蝦的肉質很有彈性，很好吃。

馬鞭魚湯＋奶油貝＄350

平常在市場裡幾乎不曾見過的馬鞭魚，應該在魚港裡才買得到，加入奶油貝一起煮竟然這麼鮮甜，光是湯我就一連喝了三碗。又鮮又甜的清爽湯頭，魚肉也很豐富又鮮嫩，好好喝～

擺了滿桌的海鮮料理一時之間還真不知道要選擇那一道下手才好！！喜歡吃海鮮的朋友真的可以像我們一樣先預約無菜單料理，以上消費9880元不需加收服務費，每一道菜都有驚喜的感覺，沒有浮誇的擺盤，只有實在好吃新鮮的海鮮料理，行前喊著肚子好餓…後來就…

到底要按「紅色」還是「綠色」呢？Vincent真的按下求救燈，聲音相當響亮，滿滿的海鮮讓我們吃到快崩潰啦～～

欣欣麵館讓我們的花蓮小旅行有個美好的開始，和老闆一起拍照留念，慶祝我們吃完相當滿足，也謝謝在地友人帶路，讓我對花蓮麵館有了不一樣的認識…

欣欣麵館



地址： 970花蓮縣花蓮市民國路125號

營業時間：11:40–14:30, 16:30–20:30（每週一公休）

電話： 03 833 6147

加入Viviyu旅遊美食世界粉絲團接收即時訊息不漏接

『VIVIYU小世界』～遊遍全台．放眼世界