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瑞士最刺激玩法！「菲斯特飛鷹」倒吊升空　每小時72公里趴著飛下山

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▲▼瑞士菲斯特,費爾斯特,菲斯特飛索,菲斯特飛鷹,菲斯特山地卡丁車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞士菲斯特飛鷹。

記者蔡玟君／瑞士報導、攝影

若是想用最刺激的方式俯瞰瑞士山林風光，那就一定要到菲斯特（First，又譯費爾斯特或費斯特）走一趟！少女峰鐵道公司近年全新打造的「菲斯特飛鷹」（First Glider)，讓遊客宛如被老鷹懸吊空中，以每小時72公里迅速升空，再飛速落下，讓旅客可以從空中俯瞰菲斯特壯闊山巒風景。

▲▼瑞士菲斯特,瑞士菲斯特飛鷹,費斯特,費爾斯特。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞士菲斯特飛鷹入口處。

▲▼瑞士菲斯特,瑞士菲斯特飛鷹,費斯特,費爾斯特。（圖／記者蔡玟君攝）

▲以趴著的姿勢乘坐。

▲▼瑞士菲斯特,費爾斯特,菲斯特飛索,菲斯特飛鷹,菲斯特山地卡丁車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲菲斯特飛鷹會先用倒吊方式將旅客吊上制高點。

菲斯特飛鷹於2017年8月開幕，遊樂設施的外觀就是一座雄鷹展翅的造型，為了維持平衡，每次必須同時4人乘坐。旅客必須先穿上專門的安全裝備服飾，接著以趴倒姿勢，將雙腳勾住底部，前面則有握把，工作人員會將服裝背後附設的吊環掛上吊索，確認安全後就會立刻啟程。

▲▼瑞士菲斯特,瑞士菲斯特飛鷹,費斯特,費爾斯特。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從制高點看到的壯闊山景。

▲▼瑞士菲斯特,瑞士菲斯特飛鷹,費斯特,費爾斯特。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從菲斯特飛鷹向下看纜車與飛鷹起點。

飛鷹首先會以每小時72公里速度迅速升空，當視線逐漸向上，膽大的旅客就可以180度欣賞菲斯特周邊遼闊山景；當飛鷹升至最頂部，稍微停頓，接著就如同老鷹在空中翱翔般，迅速俯衝而下。由於全程並沒有離心力，因此旅客可以趁著向下飛翔時，再一次用另一種角度欣賞菲斯特的美。

▲▼瑞士菲斯特,費爾斯特,菲斯特飛索,菲斯特飛鷹,菲斯特山地卡丁車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞士菲斯特纜車。

少女峰鐵道公司在菲斯特打造一系列刺激設施，由於深受海外旅客喜愛，若是不想排隊，建議旅客可以一大早從格林德瓦（Grindelwald）搭乘第一班菲斯特登山纜車上山，利用設施剛開放時人潮較少，就能省去大量排隊時間；由於高山陽光更為刺眼，也建議自備墨鏡。

2019年開放時間：即日起至10月27日為止

關鍵字： 菲斯特 First 菲斯特飛鷹 瑞士旅遊 歐洲旅遊

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