瑞士少女峰必玩！地表最刺激跑跑卡丁車　從海拔2168米處衝下山

▲瑞士菲斯特山地卡丁車。

記者蔡玟君／瑞士報導、攝影

瑞士高山林立，玩法多元，各種刺激觀光設施應運而生，位在少女峰地區海拔2168公尺處的菲斯特（First），少女峰鐵道公司就在這裡打造了一系列刺激好玩的遊樂設施，其中「菲斯特山地卡丁車」（Mountain Car）讓你從2168公尺出一路沿著山路蜿蜒而下，感受菲斯特地區的山林景緻。

▲瑞士菲斯特山地卡丁車入口。

▲整排卡丁車有分尺寸。

▲依照身高選擇卡丁車。

▲乘著菲斯特山地卡丁車可以欣賞沿途壯闊山林景觀。

從格林德瓦搭乘纜車前往Schreckfeld站，菲斯特山地卡丁車路線起點就從這裡開始，依照個人速度，車程約30分鐘左右，從纜車Schreckfeld站一路開到纜車Bort站，全長約3公里。戴上安全帽，卡丁車分為S、M、L等尺寸，工作人員會依照每位遊客身型挑選不同尺寸的卡丁車，接著沿著下坡一路滑行，用手操縱方向即可，但必須注意，為了安全著想，工作人員都會提醒旅客向下騎行時腳不能落地。

▲乘著菲斯特山地卡丁車可以看到纜車與山景。

▲層層山巒是沿途最美景致。

▲路途每一處都宛如風景明信片。

▲蜿蜒山路很刺激。

▲沿途還可見牛群吃草。

從高處沿著蜿蜒的山路一路慢慢向下，下坡俯衝給旅客帶來刺激感，蜿蜒如髮夾彎的山路，更為這趟卡丁車冒險之旅增添樂趣。旅客可以欣賞眼前的綠色草地，或層層疊疊山巒在四季展現四時美景，在遠山映襯下，登山纜車從眼前緩緩經過，或是山林間的小小農場，有牛群草原吃草，每一段路途都是讓人捨不得眨眼的迷人風景。

2019年開放時間：4月1日起至10月27日為止

路線：纜車Schreckfeld站一路開到纜車Bort站