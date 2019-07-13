點評：下次還要去這裡廢10天！完全不想走QQ



▲台東波希米亞露營區5座火金姑手作帳篷，1人入住只要400元，內附有冷氣。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台東報導

厭倦都市喧鬧的生活了嗎？位於台東卑南鄉的「波希米亞露營區」，附近沒有熱鬧的商圈，能陪伴你的只有一片天空、綠山、荒地還有自己，當你一踏進營區，彷彿所有的煩惱都消失了。在這裡，你只需要花400元就能入住純白系的手作帳篷，還有冷氣吹，甚至還免費送你雙B接駁，老闆阿草只希望能讓每個旅客玩的舒服又開心！



▲雖然這裡的一切不能說是完美又精緻，但是卻能看見一群人的用心。



波希米亞露營區老闆阿草，是個高雄人，今年是他待在台東的第6年，若是不說，你也一定不會想到他以前竟然是個職業軍人，他帶著一副輕鬆卻又帶點故事的神情說「過去我不知道什麼叫做生活，來到台東以後我才覺得自己『生活』著。」而這樣的生活，也和天晴民宿脫不了關係。



▲來到台東後阿草才知道什麼叫生活，就算每天都看著同片天空也很開心。



波希米亞露營區就在天晴民宿隔壁，常常會有許多人好奇天晴跟波希米亞的關係，阿草說，當年單車環島時來到天晴，一踏進天晴他就看見公共空間有個大沙發看起來很好睡，於是他就很不要臉地跟天晴老闆阿東開口「我可以睡這裡嗎？可是我沒有錢。」

沒想到阿東竟然回「好啊！就不要睡這裡了，有蚊子，今天有空房你就去睡那裡吧！」阿草萬萬沒想到阿東會這樣回應，但他覺得白白睡人家一晚實在不好意思，於是他隔天就幫阿東工作一天，而這也為日後的波希米亞露營區埋下了伏筆。

工作之際，阿東告訴阿草自己將要騎重機環歐洲，經過幾番波折，他們就一起踏上重機環歐之旅；在歐洲旅行的日子裡，阿草原本不知道自己到底想做什麼或是能做些什麼，他只覺得人生很乏味，於是他放逐自己在歐洲休息一年，回台後私訊天晴「還有缺人力嗎？」而阿東也告訴他「來吧！雖然不知道你回來能做什麼，但是我們可以一起創造很多可能性。」就這樣，阿草就在台東黏住了，也許是緣分，剛好天晴隔壁有塊地要賣，阿草就想辦法變成那塊地的地主，也因此，波希米亞露營區就誕生了。



▲波希米亞露營區本來是一塊荒地，一切都從0開始，處處都可以看見阿草和阿東的用心。



波希米亞露營區原本是塊不折不扣的荒地，經過阿草和阿東的努力，目前已經有2座Tiny House露營車和5座火金姑帳篷，全都手作，不管是水電、木工或是材料，全都由他們流著汗、劃破傷口一手包辦，在這裡，你看不見商業化的痕跡，你唯一能感受到的就是一群人的熱血和心血；當你一踏進波希米亞露營區，你的內心真的會湧起一陣感動。



▲露營區的每個帳篷和露營車都是手作並使用廢棄材料，阿草說遇到困難就要想辦法解決。





▲所有的木工和水電都是阿東和阿草自己學的，不會的就上網看網路影片。



Tiny House露營車「潑猴2號」，雖然看起來小小一個，但可是五臟俱全，該有的都不會少！大大的雙人床旁邊就是斜面天窗，你只要躺在床上就能將整片蔚藍天空盡收眼底，棉被滿滿都是太陽的味道，若是厭倦了都市的生活，波希米亞也能讓你重新找回對生活的熱情，還能讓你放鬆心情，回歸大自然。



▲Tiny House露營車「潑猴2號」不分平假日一律1800元，內附有乾濕分離衛浴、冷氣。





▲躺在床上就能望著蔚藍的天空，煩惱全都消失了。





▲斜面天窗還可以打開，怎麼拍都好看。



火金姑，是波希米亞於6月剛完成的新作品，那為什麼要取名為「火金姑」呢？只要你來過一趟，相信你就會明白當中意義！火金姑就是螢火蟲，在夜裡，火金姑一閃一閃綻放光芒，就好像是黑夜中的一盞明燈指引著人們方向，而波希米亞建造初期就像一片荒地，到了夜晚一片黑什麼都沒有，火金姑在夜裡會綻放光芒，讓波希米亞整個亮起來，換上了不同的樣貌，給予旅客煥然一新的感受。



▲火金姑在夜裡會綻放光芒，點亮整個露營區。





▲火金姑的內部設計簡單，不分平假日1人入住400元、2人入住750元、3人入住1000元，內附有冷氣。



▲火金姑的公共衛浴設備也都是全手作，需要燒柴才有熱水使用，旅客可以洗個舒服的熱水澡。



至於雙B接送，則是天晴和波希米亞的新服務，他們希望旅客一到台東就會有「一種爽感」，他們希望旅客能夠坐的舒服、玩的開心，一般接駁車站到市區、天晴、波希米亞收費250元，入住天晴和波希米亞的旅客則是優惠價200元；但如果你截圖這則文章，並於8月1日至31日期間入住波西米亞露營區出示截圖畫面，即可免費享受「雙B來回接送車站－營區」服務，記得要先跟營區訂好房間和時間。

波希米亞露營區Sunshine Camping

粉絲團

地址：台東縣卑南鄉泰安村486－8號

電話：0963－149－734

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凡是《ETtoday旅遊雲》讀者，只要截圖這則文章，並於8月1日至8月31日期間入住波西米亞露營區出示截圖畫面，即可免費享受「雙B來回接送台東車站－營區」服務，記得要先跟營區訂好房間和時間。