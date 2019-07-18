登南橫公路盡頭！重機甩尾台東→關山　還能賞絕美雲海、泡溫泉



▲騎重機奔馳在南橫公路上，可以看見非常夢幻的雲海和翠綠山谷。（圖／記者周姈姈攝，下同）



文／周姈姈

來到台東，別再只去看熱氣球了！本是台東人的天晴民宿老闆阿東和來自高雄的波希米亞露營區老闆阿草，帶領我騎著重機馳騁「台東→關山」，除了登上南橫公路的盡頭之外，還賞了絕美雲海和泡溫泉，阿東說，「別忘記台東除了熱氣球之外，其實還有更多值得你去看看的地方，像這樣偶爾騎車上南橫公路看看風景，也很輕鬆啊！」

在他們帶著我騎重機徜徉台東之前，其實他們早就做過更瘋狂的「重機環歐」之旅了。他們一個是職業軍人、一個是民宿老闆，原本都擁有屬於自己的生活，但是就在某一年，阿草騎著單車環島來到天晴時，就這樣認識阿東，又在一個巧合之下，阿東告訴阿草自己將要騎重機環歐洲，經過幾番波折，他們就這樣一起踏上重機環歐之旅。



▲阿東（左）、阿草（右）因緣際會踏上一起踏上重機環歐之旅，甚至還登上愛爾蘭時報。（圖／阿東、阿草提供）



他們於2013年7月21日從愛爾蘭都柏林出發，戴上有彩繪台灣圖案的安全帽，騎上貼有國旗的重機，他們就這樣踏上了奇幻的環歐旅程，騎遍了24國；在這趟環歐之旅，總不可能一切都順利，過程中飢餓和寒冷只是家常便飯，甚至還遇到阿草手痛以及阿東胃病復發的問題，無論有多麼痛苦，他們都咬著牙撐過來了。

這趟旅程他們沒有帶太多繁重的行李，更沒有太多錢，只有過人的勇氣、滿腔的熱血以及想創造更多可能性的渴望，阿東和阿草騎著2匹勁駒，他們說這段重機環歐旅程「勇氣就是駛向夢想的唯一載具。」他們此舉不僅對自己帶來重大的意義，甚至還登上了愛爾蘭時報。



▲即便環歐過程遇見很多問題，他們還是咬著牙撐下來了。（圖／阿東、阿草提供）



在我和他們一起完成這趟重機徜徉台東之旅時，其實過去我從來沒有想過這一天，頂多想著來台東就是開車或騎摩托車吧？直到遇見了波希米亞露營區，我和阿草、阿東聊天之際，阿東說，「走吧！明天我們就騎重機帶妳認識台東！」我也直接一口氣答應，那個夜晚，我興奮到有點睡不著。

隔天下午約2點多，太陽非常大，但是依舊曬不掉我們想重機環公路之旅的心情，戴好安全帽、背上背包，我們就從波希米亞露營區出發了。



▲踏上公路之旅的那天，我們從波希米亞露營區出發。



一路上，我望著台東晴朗無雲的天空，吹著重機馳騁時的微微涼風，那一瞬間，我覺得所有的煩惱都隨風飄散了，也好希望自己可以在台東停留久一點，好想要就此黏住台東不放，但是拉回現實，肚子有點餓了，於是他們就先帶我去來到關山必吃的「源昌便當」。

源昌便當創立於1970年，如今已是營業將近50年的老店，我點了一份排骨便當，除了大大的排骨之外，還有一顆滷蛋、高麗菜和豆干等等配菜，滿滿地鋪在香Q的白米飯上，桌上還放有一罐辣蘿蔔可以配著吃，非常滿足。



▲排骨便當的份量十足，滿滿的配料鋪在香噴噴的白米上。



填飽肚子後，我們繼續騎著重機完成這趟公路之旅，從一開始我們只能看見山腳，接著來到半山腰，到最後我們越爬越高直接登上海拔2320公尺、位於高雄和台東交界處的向陽森林遊樂區，我的心情也隨著高度有了轉變，雖然當時山上的氣溫只剩下不到20度，但我的身體裡卻有一股沸騰到不行的血液在流動。



▲戴好安全帽、背上背包，我們就這樣一路上殺到海拔2320公尺的山上。





▲南橫公路盡頭就在向陽森林遊樂區旁邊，因為某次颱風侵襲而斷掉，直到現在都還沒修復。





▲位於海拔2320公尺的警察局，經常可見雲霧繚繞。



如果不是阿草和阿東，我真的從來都不覺得自己會有坐重機踏上公路之旅的可能性，如果不是他們，我想我不會擁有殺上南橫公路盡頭的勇氣，更重要的是，如果不是他們，我不知道原來我自己有「做得到的可能性」。



▲如果不是阿東和阿草，我想我這輩子都不可能會坐重機登上南橫公路的盡頭。



由於天色漸暗，山中也漸漸起霧，於是我們就和海拔2320公尺說再見，開始騎車下山，一路上的景致從山頂、山腰接著變成山腳，給了我這趟公路旅行即將結束的預告。最後我們來到南橫公路上的「六口溫泉」休息一會，這裡有可以泡泡腳的溫泉池，你可以在這裡洗掉旅行的疲憊、看看風景，把台東的美好好看一遍。



▲六口溫泉區有幾個泡腳的溫泉池，可以洗掉雙腳的疲勞，繼續往前走。



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