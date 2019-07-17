點評：最愛肥滋滋的爌肉

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

台中西屯區爌肉飯推薦－金爌爌肉飯，位在台中秋紅谷商圈、朝馬站和欣客運旁邊、統聯斜對面的平價小吃，內用環境清新舒適、有冷氣，也可以外帶爌肉便當上車享用。爌肉飯還有兩種部位可以選，看是要油脂豐腴的三層五花肉或是皮Q軟彈的腿庫，記得加點Q彈滷蛋和好吃的滷貢丸，更滿足喔。金爌爌肉飯菜單在文內。

每次到台中朝馬站搭車時，總是到全家便利商店隨便買個麵包就打發飢餓的肚子，好在現在附近有個金爌爌肉飯，下午時間無休息，非正餐時段也有飯吃，餐點快速、好吃、環境又舒適，上車前可以先填飽肚子再出發

門口旁特別設置了外帶櫥窗，可以直接在外面點餐外帶不用入內，還挺方便的

日式小清新風的裝潢，光線明亮、吧檯乾淨整潔，沒有傳統小吃店醬汁糊的到處都是的畫面，而且還有涼爽的冷氣，吃個小吃也能很文青感～

座位有吧檯區和一般桌，雖然整體位子數不算多，但是來用餐的客人大多也不會久待，還滿容易有位子的～

半開放的料理區，可以看到店家整個製作過程，盛裝料理的餐具不用拋棄式或是塑膠製，都是用耐熱的陶瓷裝，不只環保、安心，日式風格的藍白色碗盤看起來也更有食慾

白飯放在木桶內保溫吸濕，添飯時隨著熱氣飄出誘人米飯香，而且飯量可說是十足大方

不管是爌肉飯或是肉燥飯都會先淋上店家細心熬煮的肉燥與醬汁，味道甘甜。金爌店員說是因為熬煮肉燥和滷汁時，加入了大量的洋蔥，用天然的甜味取代糖粒、味精，所以吃起來感覺微甜但很舒服

爌肉飯還能選部位，看是要腿庫或是三層五花肉，如果不太忙的話，三層肉也可以請店家挑肥一點或瘦一些

愛吃爌肉的Nini則是建議，不要太瘦會更美味，爌肉就是要帶點油香、油潤豐腴的脂肪，這樣才更夠味！

看著滷鍋裡的爌肉環肥燕瘦都有，每塊都覺得很美味呢～

最後還會放上清爽的柚香蘿蔔片，沒有傳統黃色醃蘿蔔的死鹹，反而是香氣清新、脆口解膩，讓人更願意吃

一旁店家加入綠蔥、蒜粒自炒的辣椒更是香辣帶勁，提醒你一開始可不要加太多，以免辣到流眼淚，哈～

金爌爌肉飯 內用菜單

金爌爌肉飯 外帶菜單，有便當可以選

這次吃的餐點：爌肉飯＄65、肉燥飯＄35、貢丸湯＄25、苦瓜排骨湯＄45、滷貢丸＄10、油豆腐＄10、滷蛋＄15、高麗菜＄30、滷大腸（小）＄60

店家是把滷貢丸、油豆腐、滷蛋另外放在一個盤子上，我們則是自己把它們一起擺入碗裡，看起來才會這麼豐富

滷貢丸＄10、油豆腐＄10、滷蛋＄15

一份油豆腐是兩塊，細密的孔隙有著飽滿的湯汁；滷蛋滷的很深透，從蛋白至蛋黃都有著濃郁的醬香，而且蛋白有著類似像鐵蛋般的硬Q，很有咀嚼感

滷貢丸扎實彈牙，有著醬香也還保有豬肉漿的香甜，很好吃！

現在剛好店家有辦活動，店內拍照打卡送滷貢丸一顆喔～（活動期限與優惠內容依店家現場公告規定為主）

爌肉飯＄65

光看單點價格會覺得好像比普通爌肉飯貴個10元，不過若是吃到難吃的55元爌肉飯、又沒舒適環境，我相信你下次一定會再回來金爌吃，這一碗值這個價！

三層五花的爌肉，我選的是比較適中款，脂肪與瘦肉比例各半，瘦肉紋理不用太整齊，這樣更好咬、更好吃

愛吃爌肉的我，偏愛一夾就斷但還要帶有彈性的皮，脂肪要軟嫩、入口不須咀嚼就化開

瞧瞧這油亮的白色油花，油而不膩、不腥羶，偶爾加著瘦肉一起入口，真的好享受～

腿庫部位的爌肉飯，少了那麼豐富的油脂，但軟嫩Q彈的皮就更多了

兩款比起來，我很喜歡腿庫QQ的皮、三層肉的豐腴脂香，兩個都各來一塊就更滿意～哈哈

肉燥飯＄35

肉燥肥肉比例不會太高，吃起來比較不會害怕。加了大量洋蔥、蔥頭拌炒，瘦肉的滋味顯得更是香甜，肥肉滋潤而不膩，幾匙肉燥就能讓人扒完一大碗白飯，還意猶未盡呢～

貢丸湯＄25

貢丸軟彈多汁，比起滷貢丸來說，少了醬香多了鮮甜

湯頭清爽不油，吃完爌肉飯來碗貢丸湯很暢快

苦瓜排骨湯＄45

苦瓜排骨湯，夏天消暑的好湯品，苦瓜甘苦、湯頭清甜，仔細一看原來是加了蔭瓜熬煮，增加湯底清爽回甘滋味

高麗菜＄30

吃了一堆肉，記得來盤青菜，高麗菜清炒的脆口不過鹹，剛好適合均衡一下

滷大腸（小）＄60

從外觀就能看到店家將腸子處理得很乾淨，白色脂肪也少了許多，整體醬汁味道偏甜，但氣味只留腸香而無腥羶異味，有著腸皮的咬勁但又不會讓人咬不斷，若是偶爾嘴饞了也滿適合買一點回家下酒。

金爌爌肉飯整體環境舒適、乾淨，不只食材挑的好，料理的口味也不錯，就連盛裝食物的器具也不馬虎，以這個價格來說接受度也滿高的，下次來到朝馬站不用只吃便利商店了，記得留點時間吃碗爌肉飯再出發吧～

金爌爌肉飯

地址：台中市西屯區朝馬路26號

電話：04-22588911

營業時間：11:00-21:00

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