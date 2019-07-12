全台首家FRIDAYS復刻店在微風松高　星期五巨無霸強勢回歸



▲全台首家FRIDAYS 90年代復刻店在微風松高。(圖／FRIDAYS提供)



記者黃士原／台北報導

全台首家「FRIDAYS 90年代復刻店」7月16日在微風松高百貨正式開幕。TGI FRIDAYS復刻店從裝潢設計、餐點結構到服務體驗全面大幅度改造，不僅經典重現多達21道90年代熱銷餐點，囊括開胃菜、沙拉、主餐、甜點一應俱全，其中包括老客人頻頻詢間何時回歸的甜點─星期五巨無霸。





▲搭配蒂芬妮彩色吊燈。





▲星期五巨無霸強勢回歸。

「FRIDAYS 90年代復刻店」-松高餐廳，共有135席次，店裝運用FRIDAYS 90年代要素，從入口處到吧台區會立即注意到顯眼的紅白條紋天幕，集合美式經典招牌、古董裝飾的大面積風格復古牆面，搭配蒂芬妮彩色吊燈、帶有品牌精神的西洋立體獨木舟等特殊設計，營造出復古中帶點潮流感的美式風格。一走進復刻店，同時會發現全餐廳店員穿著FRIDAYS 90年代的紅白條紋制服、混搭個人風格的徽章、配飾和帽子，呈現活潑、熱情形象，引領消費者彷彿重回時光隧道。





▲復刻店獨有菜色-綜合法士達。

除了店裝，復刻店菜單結構也大幅調整，精選多道90年代暢銷餐點，高達60%的品項為復刻店獨賣菜色，其中特別推薦一上桌就吸睛全場的德墨三層塔，由三種傳統墨西哥口味的開胃菜組合而成－酥炸辣椒片、墨西哥酥餅、鋪上特製肉醬與起司的玉米脆片等，讓人食慾大開。主餐類別則有風靡多年的墨西哥餐點－法士達系列，熱呼呼薄麵餅、搭配海鮮或肉類的炙熱鐵板料理。

而甜點則推出網路討論度爆表、不斷有愛好者詢問的星期五巨無霸強勢回歸，溫熱的布朗尼蛋糕加上四球冰淇淋、大量的草莓醬、泡沫鮮奶油，不論份量與風味皆令人驚艷無比。





▲復刻店獨有菜色-鐵板起司雞肉鮮蝦。