「馬祖台灣好行」上路　4大懶人遊島專車帶你玩遍4鄉5島

▲台灣好行@馬祖未來以迷彩遊客專車行駛4大遊島路線。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

馬祖也有台灣好行了！從7月10日起至年底為止，馬祖與台灣好行合作，推出4大懶人式遊島專車，帶旅客暢遊四鄉五島，且隨車還有專業導覽員解說沿途景點，每人最低200元起，就能欣賞馬祖戰地風光。

▲連江縣政府秘書長張龍德（右起3）。（圖／記者蔡玟君攝）

連江縣政府秘書長張龍德表示，到馬祖觀光的旅客逐年增加，每年約提升25%，旅客到馬祖旅遊多習慣租機車或開車，但馬祖的地勢其實開車與騎車仍有一定危險性，因此與台灣好行合作，規劃4條懶人式遊島專車，最低只要5人就會開車，且隨車還有導覽員講解，由於每條專車都有固定路線，沿途並不會與公車一樣開放旅客中途上下車。

▲南竿津沙聚落。（圖／記者林敬旻攝）

▲北竿芹壁村。（圖／記者林敬旻攝）

▲西莒菜浦澳哨口望海。（圖／記者林敬旻攝）

▲東引燈塔（圖／ETtoday資料照）

4條懶人式遊島專車路線包括：南竿「媽祖巨神像線」、北竿「戰爭和平公園線」、莒光「東犬燈塔線」與東引「國之北疆線」，每條路線均行經各島經典景點，如南竿馬祖酒廠、八八坑道、津沙聚落，北竿芹壁聚落、璧山觀景台、塘後沙灘；東莒大埔聚落、東犬燈塔與西莒菜埔澳、坤坵與蛇島，以及東引的東引燈塔、安東坑道等。

▲東莒燈塔與125公分高白牆。（圖／記者林敬旻攝）

台灣好行馬祖專車外觀均彩繪成迷彩，象徵馬祖的戰地風情，未來票價介於200元至400元不等，且全部均採預約制，張龍德表示，第一年目標希望可以達到1萬人次利用，旅客未來可以透過「台灣好行＠馬祖」官網（http://www.matsu-trip.tw/）訂票。