台中特色海盜船酒吧！藏身市區巷弄中　下班後微醺好去處

點評：下班來去微醺一下吧

文、圖／林依依

台中酒吧「CAPTAIN JOKER喬克船長」同時也是一艘盛滿夢想海盜船。誰能想到在這燈紅酒綠，充滿塵囂、喧鬧的陸上都市裡，居然有海盜的藏身地點呢？這艘有著巨大的骷髏頭及飄揚的海盜旗幟的海盜船，就這樣隱身在繁華台中市區的巷弄中。

推開重重的船艙門，透過一盞盞油燈指引，穿越甲板上的走道。映入眼簾的只有一面咖啡牆及一個船錨。那麼，酒吧到底在哪裡呢？沒錯！這是一道暗門，將船錨往下一拉。上方傳來「叮」的一聲，船上的船員就會為你開啟登上海盜船酒吧的大門。

到了二樓，一位專業的調酒師正等著您的到來。

▲小巧可愛的小鳥盛裝盤，裝著小鳥最愛的綜合穀物。

在這裡，調酒師除了為每位客人送上水，還提供小零嘴做為招待。菜單的設計獨一無二，是一張藏寶圖。

除了調酒以外，還有啤酒、特調SHOT和無酒精的MOCKTAIL。這裡也有供餐，以海盜最愛的肉類為主。

▲琳瑯滿目的寶藏清單，非常有質感的藏寶圖菜單。

◆忙碌的上班族 在平日 也該享有微醺浪漫夜晚的權利

在這裡，下午6點招牌骷顱頭標誌亮起。迎接你的是一杯杯美酒和異國特色料理，伴隨著柔和的燈光和放鬆的音樂。讓一整天的煩躁與疲勞，一哄而散。

▲三杯原創，一杯內行人都知道的經典中的經典，您選哪一杯？

三杯原創調酒－戴奧尼修斯、蜜桃成熟時、酸酸甜甜。背後都有一段調酒師不為人知的秘密故事。

▲坐在吧台與調酒師近距離接觸

來到酒吧就應該坐在吧台，除了能與鄰座的客人聊天外。還能一睹這裡調酒師高超的技巧，隨著音樂節奏，像是跳舞一般的優雅，讓人目不轉睛。調酒師手速之快，能讓SHAKE杯中的液體結凍成冰。

▲「無菜單特調」，草莓與優格利口酒的結合，讓人少女心整個爆發。

▲「戴奧尼修斯」，葡萄與紫羅蘭邂逅，一杯散發迷人香氣的浪漫調酒。

▲尋寶活動的隱藏酒單。

七月開始舉辦的尋寶活動，尋找隱藏酒單大挑戰。只要找到隱藏酒單，除了可以抽獎，還獲得可以要求調酒師為您調製隱藏酒單上調酒的機會！



◆豐盛的海盜大餐 不僅僅能夠一飽口福 還是精彩絕倫的視覺饗宴

▲「海盜王祕傳肉骨頭」，外皮酥脆，裡頭肉質鮮嫩，而且非常JUICY。

獨門醬汁醃製入味，先送入烤香慢火烘烤後，再將外皮炸得酥脆。經廚師特殊處理後，讓肉快能夠一口咬下，體驗海盜大口吃肉的快感。





▲「香煎迷迭松阪豬」

霸氣豪放的直接用一大片完整松阪豬肉，將其片薄，並抹上鹽巴、胡椒及迷迭香後嫩煎而成。散發出的香氣，讓人口水直流，肉食族必點！





▲酒吧一隅，濃濃的海盜氣息，原來海盜還是要唸書的呀（笑）





▲雪茄包廂及水煙包廂。

除了調酒，還有雪茄及水煙的服務，非常值得一試。





▲玻璃屋一隅，提供吧台客人呼吸一下的地方（吧台禁止吸菸）。









▲門口候位區，小熊船長陪著你一起度過等待時光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

CAPTAIN JOKER喬克船長

地址：台中市西區華美街498巷9號

電話：04-23265438