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眺望絕美風景！香港最潮PIQNIQ酒吧　還能坐在草間彌生南瓜旁野餐

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【圖．文／行遍天下

※未成年請勿飲酒．嚴禁酒駕※

若要說香港最新流行的酒吧，PIQNIQ絕對名列前茅，偷偷隱身在城市高樓的最頂端天台，經過一番轉折電梯、尋找後，推開看似安全門的門扉，穿越粉紅色牆面，一顆圓又大的草間彌生紅白色波點南瓜正在盡頭等著每位顧客迎上門。

▲行遍天下6月號2019第322期（圖／行遍天下）
▲跟南瓜一起野餐，真是太誘人了。

以「野餐風格」為主的天台酒吧PIQNIQ，圓滿了繁忙香港人想靠近、親近大自然的心，因此經營者特別找了在香港皇后大道上，整棟大多為藝文相關公司的建築HQueen's的頂層，刻意不以玻璃隔開與自然空氣的接觸，僅用白色帆布、帳篷為頂，置身於27樓高空的微風與登高景觀，讓心情真的有種豁然開朗的寧靜美感。

店名取自Picnic的讀音，可愛又帶點藝術搞怪的野餐酒吧氣 氛就是PIQNIQ想要呈現的態度，入場前的兩整面粉紅色彩繪牆壁，讓視線忍不住順著往前看去，盡頭就是一顆大南瓜， 等著客人一起野餐。野餐的環境以沙發、懶骨頭座位為主， 目的就是讓來的人能親身享受野餐樂趣。也因此提供的餐點也「很野餐」，以可愛的野餐籃上桌，香而Q彈的法式麵包，佐上各式各樣起士、煙燻臘腸、燻火腿等一起享用。

▲行遍天下6月號2019第322期（圖／行遍天下）
▲穿過兩整面粉紅色彩繪牆壁，盡頭就是一顆大南瓜。

▲行遍天下6月號2019第322期（圖／行遍天下）
▲野餐籃上桌，有法式麵包、起士、煙燻臘腸、燻火腿等。

野餐當然不能沒有酒品與甜點，隨餐能夠加點的酒品，有著紅白酒、香檳或者果汁能選擇。甜品首推蘋果派，以法國蘋果為基底，將其擺放成宛如一朵綻放的花朵一樣，微酸的蘋果香氣引出派的甜味，讓人大滿足。

往右望去是離城市好近的山區，遠遠地還能看見山上的樹影隨風在搖曳。往左看去則可在車水馬樓高樓大廈之後，看見維港上徐徐輪船正在渡海、大型貨船正在緩緩駛入港口， 不知不覺心情也愜意了起來。

▲行遍天下6月號2019第322期（圖／行遍天下）
▲視野極好半露天座位。

※未成年請勿飲酒．嚴禁酒駕※

景點介紹

PIQNIQ

地址｜香港中環皇后大道中80號 H Queen's 27 樓(天台)
電話｜+ 852-5200-1683
網址｜ www.lecomptoir.hk
時間｜週日至四11:00～24:00、週五六至凌晨4:00

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關鍵字： 行遍天下雜誌 香港美食 香港旅遊 香港酒吧 PIQNIQ 香港皇后大道

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