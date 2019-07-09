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穿越隧道走進「神隱少女」的世界　台中后里八號隧道成IG打卡秘境

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▲▼台中后里八號隧道。（圖／IG@cindy_xu3ejo3/tm.cw/ir47363）

▲從后里八號隧道裡面往外拍，就像是來到神隱少女動畫裡的世界。（圖／IG@cindy_xu3ejo3）

記者徐溱謐／綜合報導

台中后里圳磚橋和鐵道舊山線八號隧道就在泰安鐵道文化園區旁，鐵路和隧道已經有百年歷史，附近雜草叢生沒有什麼人跡，水圳、綠樹、舊鐵道在隧道前構成一幅清幽的景色。這個秘境最近在IG上吹起一陣打卡熱潮，站在隧道口，從隧道裡面往外拍，外面綠草叢生的景色就像是神隱少女動畫裡的場景，非常夢幻。

▲▼台中后里八號隧道。（圖／IG@cindy_xu3ejo3/tm.cw/ir47363）

▲后里八號隧道外雜草叢生，環境清幽。（圖／IG@tm.cw）

后里圳磚橋旁的八號隧道全長518.6公尺，建於日治時期，至今已經有百餘年歷史，南北兩個出口都有曾任台灣總督的中川建藏寫的「大安洞」。隧道裡面十分幽暗，還有許多小黑蚊和蝙蝠，偶爾還會從上方滴水下來，彷彿穿越舊隧道就能穿越時空，進到千尋誤闖的世界。

▲▼台中后里八號隧道。（圖／IG@cindy_xu3ejo3/tm.cw/ir47363）

▲陽光灑在隧道口，就像夢境一樣。（圖／IG@ir47363）

從泰安鐵道文化園區出發，沿著舊山線往后里方向前進，一路上要撥開叢生的雜草，走約1公里才會抵達，如果是自行開車的遊客也可以將車子停在靠近自來水廠下方的斜坡處，約走5分鐘就會到隧道口。由於這個舊隧道已經荒廢許久，環境偏僻未經整理，建議大家結伴同行。

▼這個秘境有點偏僻，也不是很好到達。（圖／IG@tm.cw）

▲▼台中后里八號隧道。（圖／IG@cindy_xu3ejo3/tm.cw/ir47363）

關鍵字： 台中旅遊 后里八號隧道 台中秘境

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