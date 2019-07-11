ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

必吃維尼熊火鍋！高雄「好夥伴咖啡」 還有黑糖珍珠舒芙蕾

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：維尼粉千萬別錯過哪><
ETtoday餓勢力

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

好夥伴咖啡雙慈店是鳳山約會聚餐的好去處，新推出多款珍珠奶茶系列鹹食甜點，珠珠愛好者可以享受珍奶大餐，還有夏天必吃的西瓜舒芙蕾厚鬆餅。珍珠奶茶火鍋搭配可愛維尼熊熊牛奶冰磚，完全療癒虎麗的少女心，熊熊每天限量供應，想要嚐鮮的吃貨記得先預訂！

如果想要吃飽飽，推薦份量十足的澡盆燒，加上濃郁香醇的花雕雞吃起來超涮嘴。喜歡鹹鹹甜甜的滋味就點爐烤珍珠奶茶披薩，甜食控一定要試試手炒黑糖珍珠厚奶舒芙蕾厚鬆餅，口感軟綿濕潤帶點蛋香味，淋上奶茶醬和軟Q珍珠特別有嚼勁，會讓人一口接一口吃不停～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲奶茶鍋 豬肉310元＋維尼加購100元（維尼每天限量供應）

萌萌的維尼熊搭配奶茶鍋是全新組合，虎麗看到少女心直接噴飛（笑）。新推出的奶茶鍋有附肉盤、蔬菜盤、白飯、沾醬，上桌時店員會協助倒入自家煮製的高湯，開火後維尼會慢慢融入湯裡，再加上茶包煮一下就可以享用清香奶茶火鍋～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲維尼熊熊每天限量供應，建議先預訂才不會撲空哦！

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲維尼熊熊牛奶冰磚融合高湯和茶包，飄來陣陣奶茶香氣，喝起來茶味比較清淡一些，口感溫潤滑順。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲肉品有豬肉及牛肉可選，虎麗是點豬肉，如果喜歡吃牛肉火鍋價格是350元。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲新鮮蔬菜盤。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲花雕雞澡盆燒300元

吃飽飽首選就是澡盆燒，搭配虎麗愛的花雕雞有著濃郁酒香，肉質鮮嫩飽滿，包覆醬汁吃起來微鹹香醇，還有一點點卡滋咬感的洋蔥，搭配滿滿白飯很有飽足感！

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲花雕雞澡盆燒有附多種配菜滿足味蕾，加上半熟蛋完全銷魂～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲白飯淋上花雕雞醬汁，滋味鹹甜又涮嘴。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲爐烤珍珠奶茶披薩160元

無敵療癒的爐烤珍珠奶茶披薩鹹甜涮嘴，有著滿滿珍珠的軟Q感，加上起司的微鹹和奶香很match，披薩餅皮有點紮實嚼勁，愈嚼愈香。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲手炒黑糖珍珠厚奶舒芙蕾厚鬆餅190元

夢幻的珍珠奶茶舒芙蕾推薦必吃，舒芙蕾軟綿濕潤帶點蛋香味，淋上奶茶醬吃起來更滑順，搭配軟Q珍珠特別有嚼勁，甜度不會太高，讓人想要一口接一口吃不停。

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲餐後來一份舒芙蕾滿足甜食胃最幸福～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲西瓜舒芙蕾250元

超可愛西瓜舒芙蕾很適合夏天嚐鮮一下，特製的西瓜醬風味清香爽口，完全包覆軟綿舒芙蕾，還有搭配一支西瓜慕斯棒棒無敵療癒～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲西瓜棒棒十分軟綿，帶點微清涼感～

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲珍珠奶茶90元

好夥伴咖啡終於也喝得到珍珠奶茶了！奶茶溫潤滑順，有著濃醇奶味和茶香，搭配Q彈珍珠喝來甜度剛好。

用餐空間
▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner
地址：高雄市鳳山區雙慈街21號
時間：週一至週日 11：00-22：00
電話：07-7108339

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
 部落格粉絲團Instagram

關鍵字： 好夥伴咖啡雙慈店 Good Partner 高雄美食 鳳山美食 珍珠奶茶火鍋 維尼熊火鍋 黑糖珍珠舒芙蕾 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

外皮金黃酥脆！鳳山雞蛋酥口感超鬆軟　還有紅豆、花生口味

飯菜分開裝好貼心！高雄平價便當　必吃酥炸雞排鮮嫩不油膩

必點海陸痛風套餐！高雄文青火鍋　蝦子在牛奶鍋泡澡超療癒

爆多配料免費加！高雄超狂鹽水雞　章魚Q彈、吸附滿滿醬汁

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7/1起海關管制！防曬藥妝限量12瓶

動作要快！走進奧地利世界級小鎮

Airbnb搶攻高端市場推出奢華系列

咬下會爆漿！桃園巷弄古早味飯糰

一度消失的「夢谷瀑布」秘境！

台中人氣臭豆腐又酥又嫩超銷魂！

IG爆紅的布丁冰沙+布丁

這家和牛滷肉飯升級配上和牛漢堡排

新加坡4大親子必玩景點

晴光市場必吃「法式可麗露」每一口都是滿分

熱門行程

最新新聞更多

蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹

高雄珍珠奶茶大餐有超萌維尼熊火鍋

快手刀！瑞芳蝙蝠季海上航程開跑

JCL回遊　高雄小港機場貴賓室

台南古早味冰店粉圓Q彈又滑順！

不吃早餐＝屯肥油！5崩壞現象曝光了

IG爆紅的布丁冰沙+布丁

北越海灣五日遊第二人省4千元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366