點評：維尼粉千萬別錯過哪><

文、圖／虎麗笑嗨嗨

好夥伴咖啡雙慈店是鳳山約會聚餐的好去處，新推出多款珍珠奶茶系列鹹食甜點，珠珠愛好者可以享受珍奶大餐，還有夏天必吃的西瓜舒芙蕾厚鬆餅。珍珠奶茶火鍋搭配可愛維尼熊熊牛奶冰磚，完全療癒虎麗的少女心，熊熊每天限量供應，想要嚐鮮的吃貨記得先預訂！

如果想要吃飽飽，推薦份量十足的澡盆燒，加上濃郁香醇的花雕雞吃起來超涮嘴。喜歡鹹鹹甜甜的滋味就點爐烤珍珠奶茶披薩，甜食控一定要試試手炒黑糖珍珠厚奶舒芙蕾厚鬆餅，口感軟綿濕潤帶點蛋香味，淋上奶茶醬和軟Q珍珠特別有嚼勁，會讓人一口接一口吃不停～

▲奶茶鍋 豬肉310元＋維尼加購100元（維尼每天限量供應）

萌萌的維尼熊搭配奶茶鍋是全新組合，虎麗看到少女心直接噴飛（笑）。新推出的奶茶鍋有附肉盤、蔬菜盤、白飯、沾醬，上桌時店員會協助倒入自家煮製的高湯，開火後維尼會慢慢融入湯裡，再加上茶包煮一下就可以享用清香奶茶火鍋～

▲維尼熊熊每天限量供應，建議先預訂才不會撲空哦！

▲維尼熊熊牛奶冰磚融合高湯和茶包，飄來陣陣奶茶香氣，喝起來茶味比較清淡一些，口感溫潤滑順。

▲肉品有豬肉及牛肉可選，虎麗是點豬肉，如果喜歡吃牛肉火鍋價格是350元。

▲新鮮蔬菜盤。

▲花雕雞澡盆燒300元

吃飽飽首選就是澡盆燒，搭配虎麗愛的花雕雞有著濃郁酒香，肉質鮮嫩飽滿，包覆醬汁吃起來微鹹香醇，還有一點點卡滋咬感的洋蔥，搭配滿滿白飯很有飽足感！

▲花雕雞澡盆燒有附多種配菜滿足味蕾，加上半熟蛋完全銷魂～

▲白飯淋上花雕雞醬汁，滋味鹹甜又涮嘴。

▲爐烤珍珠奶茶披薩160元

無敵療癒的爐烤珍珠奶茶披薩鹹甜涮嘴，有著滿滿珍珠的軟Q感，加上起司的微鹹和奶香很match，披薩餅皮有點紮實嚼勁，愈嚼愈香。

▲手炒黑糖珍珠厚奶舒芙蕾厚鬆餅190元

夢幻的珍珠奶茶舒芙蕾推薦必吃，舒芙蕾軟綿濕潤帶點蛋香味，淋上奶茶醬吃起來更滑順，搭配軟Q珍珠特別有嚼勁，甜度不會太高，讓人想要一口接一口吃不停。

▲餐後來一份舒芙蕾滿足甜食胃最幸福～

▲西瓜舒芙蕾250元

超可愛西瓜舒芙蕾很適合夏天嚐鮮一下，特製的西瓜醬風味清香爽口，完全包覆軟綿舒芙蕾，還有搭配一支西瓜慕斯棒棒無敵療癒～

▲西瓜棒棒十分軟綿，帶點微清涼感～

▲珍珠奶茶90元

好夥伴咖啡終於也喝得到珍珠奶茶了！奶茶溫潤滑順，有著濃醇奶味和茶香，搭配Q彈珍珠喝來甜度剛好。

用餐空間





好夥伴咖啡 雙慈店 Good Partner



地址：高雄市鳳山區雙慈街21號

時間：週一至週日 11：00-22：00

電話：07-7108339

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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