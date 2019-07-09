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黑糖味超濃郁！台北春美冰菓室　還有抹茶控最愛的宇治金時冰

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：下次去一定吃！
ETtoday餓勢力

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

文、圖／老K

春美冰菓室是南京復興站這裏的排隊名店，經過了好幾次都是人潮。這天跟美姬還有老K姊來微風南京逛街，突然好想吃冰，就決定來去春美冰果室了，都來了就排一下吧！

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

內用的話要排隊，外帶可以直接入內點餐，滿多人外帶到對面的公園吃的。我們想吹冷氣吃冰，還是乖乖排隊吧XD

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

排隊時先來看一下有什麼冰可以吃

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

門口的黑板也可以參考一下

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

輪到我們了，來選配料吧！選完就可以找位子坐，他會給一個震動器，等一下震動了就可以拿冰了

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

黑糖刨冰（70元選四種料）

老K本來是想吃芋頭牛奶冰不加牛奶的，但芋頭牛奶冰是芋泥、芋頭跟芋圓加上煉乳固定配料，份量比一般黑糖刨冰多。老K不想吃這麼大碗，加上想要吃花生，所以就點黑糖刨冰了XD

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

不得不說他們的的黑糖真的超香，從一進門就聞到濃濃的糖水味，一吃果然濃郁，應該是今年吃過最濃的黑糖水的。又香又濃真好吃，芋泥很滑順不會太甜，配著黑糖冰吃很讚！

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

花生跟芋頭都有硬了一點

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

芋圓帶點硬Q，老K覺得還好

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

養生豆漿豆花（65元）

美姬點的養生豆漿豆花，配料選的是地瓜、粉圓跟薏仁，地瓜跟薏仁也是稍為硬了一些，他們的食材口感走的是比較紮實一點的，老K比較喜歡再硬一些的口感，豆漿豆花的表現比較一般

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

金時宇治冰（140元）

這是老K姊點的金時宇治冰

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

除了抹茶冰之外還有紅豆、湯圓跟綠茶粉粿，再附上一小瓶的煉乳

▲台北超人氣春美冰果室。（圖／接力吃下去吧 老K！提供）

不得不說他們家的抹茶相當的濃郁，不會太苦也不會太甜，連老K不太喜歡吃抹茶的人都覺得不錯！份量來說相的的多喜歡吃抹茶的朋友一定要試試哦。

K的小叮嚀：好久沒有吃到那麼濃郁的黑糖刨冰了，那香氣真迷人，抹茶冰也是很不錯！豆花就比較普通了XD難怪生意那麼好呀，想吃好吃的黑糖冰這裏不錯哦，如果不想排太久，外帶去對面公園吃也是可以的啦XD

春美冰菓室

地址:台北市松山區敦化北路120巷54號
電話:02-2712-9186
營業時間:12:00~21:00

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關鍵字： 春美冰菓室 台北市美食 捷運南京復興站美食 達人美食 美食情報 老K

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