真的用大碗公裝！高雄人氣剉冰店　還推出泰式奶茶新口味

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點評：揪團吃冰去！

文、圖／姐妹淘甜美食光

高雄大碗公冰是高雄相當知名的連鎖冰店，更是許多觀光客到西子灣哈瑪星地區必吃冰品之一！而且在高雄各地區幾乎都可以看到它的身影，事實證明，不管是觀光客還是高雄在地人都愛吃！！！

大碗公冰最出名的就是全世界最大的剉冰！30倍大的超大碗公冰！就算包整台遊覽車來吃都不見得吃的完，不只走浮誇路線，更堅持真材實料，樣樣選用台灣在地食材、當季水果來製作，更不定期推出新產品！像是之前很流行的髒髒包，大碗公冰也推出大受歡迎的髒髒冰，而今年則是推出超夯人氣口味泰式奶茶綿綿冰，真的不得不佩服大碗公冰的實力，不管做什麼就像什麼，泰奶奶的冰，吃一口讓我瞬間到泰國街頭，好泰好奶好好吃吶～～～



大碗公冰外觀







大碗公冰就在渡船頭的前面，旁邊就是收費停車場，前面就有機車停車格，交通上相當方便！

大碗公冰環境







大碗公冰的座位區有分室內跟室外，都是開放式空間～差別在於騎樓的座位區是可以抽菸的。

推薦招牌大碗公$888／30人份





全台灣最大的冰是正常冰的20倍大，這一碗招牌大碗公冰是30倍大！可以說是全世界最大的剉冰！！！！





而且用料毫不手軟，不是亂鋪一大堆剉冰呼嚨而已，而是每一層都是放好放滿死命的加料，有八寶豆、各樣水果還有大把大把的芋頭跟紅豆餡。





最後豪邁的擠上滿滿的煉乳，看到成品這麼一大碗，就像周星馳那部電影演的一樣，下巴掉到闔不起來！





這一碗30人份的冰，中層會放八種八寶料，綠豆、彎豆、薏仁、湯圓、芋圓、地瓜圓、珍珠、ＱＱ、仙草，上層放五種當季水果，最後放上最招牌的紅豆跟芋頭再淋上煉乳，來吃這碗，就等於店內的精華都吃到了！！





到目前為止，只有一次比賽中，有兩個人吃完30倍而已，看看這30倍跟另外一碗正常份量的冰差多多！





但為了不要浪費食材，建議大家，除非是包遊覽車來的30人團體或是5人的大胃王聚會以外，還是不要輕易亂點這碗來pk，我們還是乖乖點兩人份或是四人份的冰就好～



彩虹紅豆芋頭水果牛奶冰$145／2人份







彩虹紅豆芋頭水果牛奶冰就是招牌冰的縮小版，適合2－3人一起吃，而且這碗比招牌大碗公冰多了彩虹球球，超可愛的吶～～～





彩虹球球（彩虹圓）每一種顏色都代表一種口味，口感吃起來很Ｑ嫩，跟宜蘭的包心粉圓很不一樣。





裡面有7種不同的口味，而且裡面都是天然的食材製作而成，另外這裡的紅豆我也挺喜歡的！選用萬丹的紅豆，又大又飽滿而且皮破而不散，粒粒分明煮卻又香甜綿密～





大碗公冰的芋頭都是選用大甲芋頭，經過繁複的熬煮程序，讓芋頭吃起來芋香濃郁，口感又Q又軟綿～



泰奶奶的冰$80







泰奶奶的冰是最近新出的產品，也是我這次最愛的口味！更是獨家口味！





泰奶的味道相當濃郁，就像在喝道地的泰式奶茶一樣，茶香奶香都非常濃郁，重點是一點也不甜膩！加上純手工鮮奶酪，配上我最愛的可可脆片，增加口感的變化跟豐富度！吃起來超滿足的啦～最愛這一味了！身為泰奶控絕對必點！

推薦芒冰芒果綿綿冰＋冰淇淋$80







但是只要到夏天絕對必點芒果冰啊！水果就是要吃當季的最好吃最新鮮！



芒果雪花冰是用新鮮芒果為基底做出來的，雪花片片，入口即化，僅留濃濃的芒果香氣在嘴裡，甜而不膩的滋味，大人小孩都很愛～



推薦綜合嫩仙草$40







如果不想吃那麼冰或是不方便吃冰，也可以點一份綜合嫩仙草來吃！配料有紅豆、大豆、地瓜圓、芋圓、珍珠。





珍珠很特別，是紅麴紫山藥珍珠，口感吃起來軟Ｑ軟Ｑ帶著淡淡的甜味。





番薯圓跟芋頭圓我也很喜歡，口感相當扎實，又能吃到番薯跟芋頭的香氣！





嫩仙草則是我的最愛！仙草是用百分之百仙草原汁做成的，口感相當滑嫩，帶著仙草獨有的香氣，搭配一點煉奶吃更加分！

巧克力香焦脆片綿綿冰$70







這絕對是小朋友的最愛啊～巧克力雪花冰＋香蕉＋巧克力脆片＋香濃巧克力醬，整個都是濃濃的巧克力味呀！





這跟之前推出的髒髒冰似乎有點像，但是這碗吃起來不會像髒髒冰那麼髒哈哈哈，至少巧克力碎片不會沾得滿嘴都是～



大碗公冰菜單







巧克力香焦脆片綿綿冰、綜合嫩仙草、芒果綿綿冰、泰奶奶的冰、彩虹紅豆芋頭水果牛奶冰、招牌大碗公。





西子灣哈瑪星地區光是渡船頭這區塊就有三家不同的冰店，但是其實提供的餐點略有不同，喜歡吃大份量、創新的冰品就很適合大碗公冰，這裡有全世界最大的冰－30倍的剉冰！包整台遊覽車來都不見得吃的完的程度（真希望哪天美食水水－千千可以來挑戰看看哈哈）

還有最近新推出的泰奶奶的冰！是我最喜歡的一道冰，也是在外面沒看過的雪花冰口味！泰奶的精隨、味道、香氣呈現的一模模一樣樣，就像在喝道地的泰式奶茶一樣，加上不同的變化，帶出更多層次，好好吃啊～一吃就愛上！真心大推必吃冰品就是它了！

高雄大碗公冰



營業：10:00-00:00

電話：07-5333228

地址：高雄市鼓山區濱海一路107號

姐妹淘

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