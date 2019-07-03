國內首座「極限衝浪」免費玩！台北河岸童樂會4日開放報名

▲「2019台北河岸童樂會」為台北好瘋水系列活動之一，今年於7月13日到21日在大佳河濱公園舉行。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

熊讚水樂園又來了！「2019台北河岸童樂會」今年於7月13日到21日在大佳河濱公園舉行，7月4日早上9點起開放第一階段網路報名，每場限200個名額，較去年增加50名，為期9天共有31場親水活動。煩惱不知帶小朋友去哪玩的家長，記得把時間記下來。



觀傳局局長劉奕霆表示，「2019台北河岸童樂會」再次以「熊讚水樂園」為主題進行規劃，並特別從國外引進國內首見的陸地「極限衝浪」，讓民眾不用到海邊就可感受浪花的魅力，還包括攀爬101大樓、彩虹水滑梯、風火輪、蹺蹺板、手划船等多項遊樂設施。另外設計「熊讚大冒險」趣味競賽，小朋友闖過6個關卡就可獲得限量的水槍玩具或紀念貼紙。

▲「極限衝浪」預計會是最熱門，想要體驗的民眾必須在網路報名時勾選是否參加。

由於「極限衝浪」預計會是最熱門，想要體驗的民眾必須在網路報名時勾選是否參加，第1階段網路報名開放25名勾選，第2階段網路報名開放15名勾選，活動現場不受理此項目的報名。凡是報名「極限衝浪」成功的民眾，必須在規定時間內報到，否則會失去優先體驗的權利。

劉奕霆說明，親水娛樂活動平日規劃3場，假日安排4場，每場各400個名額，7月4日上午9時起開放的第1階段網路報名每場200名，4日若沒搶到的民眾，7月10日早上9點起再開放第2階段網路報名，每場100名，另外會再多保留100名供現場民眾。

▲自來水園區的台北親水節也在6月30日開幕。

觀光傳播局提醒，年滿6歲才可報名親水娛樂活動，1次可最多報名4名，但每人限報名1場，陪同的家長如果不使用親水遊樂設施，不須上網或現場報名。除了水上活動外，現場也規劃幸運草球池、推推車、趣味闖關等活動，每日下午也有3到4場藝文表演，結合大佳河濱公園優美景色，讓全家人度過難忘的一天。