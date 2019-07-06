點評：鮭魚酪梨壽司很可以～





▲高CP值握壽司定食，新鮮食材海味爆表。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者蔡雅丞／綜合報導

台灣人愛吃日式料理，不管是燒烤、定食、居酒屋還是丼飯，都很受到大眾歡迎。部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》就介紹一間座落於信義區的安吉食堂，店家精挑細選新鮮的食材，除了提供基本款單點之外，也有定食和握壽司，更吸睛的是，這裡的丼飯最便宜只要130元，只要花小錢就能好好享受！

▲台式風味的日料小店面，麻雀雖小五臟俱全。





▲北海道鯖魚定食＄280元。

來自北海道新鮮直送的烤鯖魚，外皮烤的焦香有脆度，肉質鮮嫩不乾柴，單吃能享受鮮甜的海味，加了檸檬汁、芥末胡椒鹽的口感會變的更豐富；另外，定食附上的附餐也不馬虎，生菜沙拉淋上柚香醬汁，和胡麻龍鬚菜配起來剛剛好，超級開胃。

除了定食之外，最讓部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》印象深刻的就是「茶碗蒸」，她說，安吉食堂的茶碗蒸口感很像布丁，稍微濃稠的醬汁帶有柴魚香氣，不管是大人或是小朋友都會喜歡。

▲鯖魚外皮的焦香，配上本身肉質豐富的油脂，十分滿足！

安吉食堂的魚肉不但新鮮，還很厚實，搭配日本米更能襯托出魚肉原本的鮮甜；此外，店家的食材都是固定新鮮配送，會依當天的漁獲量而更動，所以菜單可能會不太一樣，如果你有特別想吃的食材可以先詢問店家是否有提供。

▲握壽司定食＄360元。



「鮭魚酪梨壽司」是店裡的人氣招牌，捲壽司裡面包著越光米、蟳味棒、小黃瓜和酪梨，壽司外層則是放了一片厚切鮭魚，另外還加了鮭魚卵點綴，最上層的明太子醬讓所有組合搭在一起無違和感，順口又滿足！

▲鮭魚酪梨壽司＄280元。



安吉食堂

店址：台北市信義區松信路219號

電話：0967101219

營業時間：11：30～14：00、17：30～凌晨 12：00