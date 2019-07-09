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糖心蛋咬下會爆漿！隱身桃園巷弄古早味飯糰　還能加控肉

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▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲桃園巨無霸飯糰，一口咬下會爆漿！

記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

早餐，是每個人一天的活力來源，營養豐富的早餐，可以讓人精力充沛，學習和工作都效率提高；而古早味飯糰是台灣人常見的早餐之一，不但分量足夠，營養也相對均行。近年來，飯糰也有多樣化的發展，像是強調份量爆表的巨無霸飯糰、結合養生元素的營養飯糰、亦或著結合日式的中日飯糰…等，都相當有特色。今天就要介紹一家隱身在桃園巷弄裡的「好飯糰」，太晚去還要排隊一陣子！

▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲隱身在桃園中山路旁的小巷中。

▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲小小一家攤位，一早已有人開始排隊。

「好飯糰」的攤子位於騎樓下，下雨來買也方便。老闆娘保留了古早味的基本食材：肉鬆、酸菜、菜圃、還有油條；而米飯部分選用長糯米之外，還特別加了號稱「穀類紅寶石」的紅藜。紅藜含有豐富的膳食纖維，會提升飽足感並減緩餐後血糖的上升速度。普遍看到得養生飯糰大多都是紫米飯，有添加紅藜的可說是數一數二！

▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲年輕老闆娘熟練地挖著餡料包飯糰。

長糯米吃起來香氣十足又Ｑ彈，再搭配傳統中式脆油條，滿滿的肉鬆、酸菜、菜圃還要小心不能掉出來；「好限量飯糰」中間的是日式糖心蛋，不像一般的滷蛋，蛋黃咬下去還會散滿遍，這個糖心蛋搭配古早味飯糰就像中和的角色，毫無違和感！

▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲飯糰切開糖心蛋整個爆漿流出。

▲▼好飯糰DAILY NICE BALL。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲份量豪邁十足，早餐一定飽。

好飯糰DAILY NICE BALL

店址：桃園市桃園區民權路46號
電話：0937967656
營業時間：7：00～11：30（週日公休）

關鍵字： 好飯糰DAILY NICE BALL 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 達人美食 美食情報 桃園美食

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