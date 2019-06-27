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圓山也能溜冰！小米甜甜圈紮實口感超Q　還能手作生態瓶

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▲我在圓山慢活　溜冰趣！

旅遊中心／綜合報導　（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

圓山位於台北市中山區，有著知名地標「圓山大飯店」、和「2010年台北國際花卉博覽會」。而花博結束後的圓山公園，經改造裝潢後，搭配文創市集和農產品攤位，也成為假日適合全家大小出門的好去處。但別以為圓山只有這幾個地方，現在的圓山還能溜冰！就讓我們跟著「花漾旅途」主持人牙牙，來個愉快的圓山一日遊。

▲▼我在圓山慢活　溜冰趣！（圖／花漾旅途提供）

▲體驗價格不高，特別推薦給沒嘗試過溜冰的朋友。

第一站「冰星球Ice Planet」，知名台北冰上運動訓練中心，提供安全完善的運動環境。想溜冰的人不用大包小包，這裡安全帽、頭盔、護具一應俱全；不會溜冰的人也不用擔心，這裡會有教練帶著你溜，輕鬆學習無壓力，讓人不知不覺也愛上在冰上自由的感覺。

▲▼我在圓山慢活　溜冰趣！（圖／花漾旅途提供）

▲無壓力輕鬆學，不會溜冰也不用擔心。

冰星球Ice Planet

地址：台北市中山區玉門街1號
電話：0909─768108
營業時間：周一至周五14：00～21：00

第二站「小米甜甜圈」，位於大龍峒商圈週邊，從捷運圓山站步行13分鐘即可抵達，讓台北人不用跑到屏東霧台，也能嚐到最道地的小米甜甜圈。不同於外面麵粉味很重內部空心的甜甜圈，「小米甜甜圈」的口感相當扎實綿密，咬下去外酥內Q，大人小孩都喜愛。除了基本款原味（白糖）之外，也有黑糖、椒鹽可以選。

▲▼我在圓山慢活　溜冰趣！（圖／花漾旅途提供）

▲現炸小米甜甜圈，外酥內軟，獲得大眾喜愛。

小米甜甜圈

地址：台北市大同區哈密街59巷21弄13─1號
營業時間：周一二休、周三至周五14：30～17：00、周六日10：30～17：00

第三站「微境品」，創作理念來自於偶然的機會下，創作者看到國外桌上生態瓶而由中生出的靈感。透過生態品的概念，發揮獨自創意，佈置出每人獨一無二的藝術作品。體驗過程簡單又療癒，還有好幾十種素材任你選，讓人沉浸創作自己的幻想世界，大小朋友都適合來體驗。

▲▼我在圓山慢活　溜冰趣！（圖／花漾旅途提供）

▲每個人都能發會創意，做出獨一無二的作品。

微境品

地址：台北市大同區民族西路31巷2號

關鍵字： 冰星球Ice Planet 小米甜甜圈 微境品 花漾旅途 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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