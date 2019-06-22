看海、登101觀景台賞夜景！台北一日遊攻略　免花600元爽玩

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：原來台北也能這樣玩

文、圖／滿分的旅遊札記

一說到玩樂台北，台北101大樓和淡水老街絕對最具人氣與知名度的大地標，台北101大樓晝夜都有不同的美感，絕佳的遼闊視野，相信看過的旅人都難以忘懷呀！淡水老街非常熱鬧，能走訪周邊百年的歷史古蹟，還能搭船前往情侶約會聖地的漁人碼頭，海岸風光之美更是不在話下。當然這些熱門景點通通都要門票，感覺好傷荷包呀！

別擔心～目前台灣好玩卡推出101國人限定套票，一人只要$580就能暢遊台北101觀景台、淡水-漁人碼頭來回船票以及淡水周邊三大古蹟博物館啦！超划算的國人套票，來玩台北怎麼可以可以錯過呢～本篇滿分就帶旅人來場不傷荷包，也能充實玩樂的台北一日遊攻略。



台北101國人限定套餐|購買方式

【101國人限定套票，悠閒浪漫路線】101觀景台＋淡水古蹟博物館＋淡水漁人碼頭來回船票

台北101國人限定套票怎麼買？超划算的悠閒浪漫路線，購票方式非常簡單，在網路上直接購票下單即可收到票卷資料唷！出遊時，直接出示票券上的QR CODE給售票服務人員，就能搭船和入園囉。

台北101國人套票（悠閒浪漫路線）票券內容包含：

台北101景觀台門票（原價$600）、淡水-漁人碼頭來回船票（原價$120）、古蹟博物館門票-淡水紅毛城、小白宮、滬尾炮台（原價$80），原價價值$800元的台北景點門票，在101國人套票，一人只要$580元，就能通通滿足啦！國人套票居然比台北101觀景台還要便宜，等於其他景點都是免費送給國人滴，這麼好康優惠的套餐，來台北玩樂買這一張，真的是買到賺到也省到了呢。

請注意：門票有7天效期限制，於任一票券開票使用後之7天內（含第一次門票使用當日），需使用完畢。

台北一日遊|地圖景點攻略

台北一日遊建議路線：漫遊淡水老街～淡水老街美食～古蹟巡禮～搭船看海～漁人碼頭情人橋～漁人碼頭夕陽～台北101觀景台賞夜

拿到台北101國人限定套票後，就可以跟著滿分的台北一日遊地圖景點攻略，出發前往台北玩樂囉。滿分的建議路線是先從淡水開始玩，白天的淡水河畔及漁人碼頭都非常漂亮，再搭配豔陽藍天，更是隨便按快門都美，在淡水玩拍吃美食後，再來場淡水古蹟巡禮，午後咱們來搭船去漁人碼頭情人橋曬恩愛，黃昏的漁人碼頭夕陽超浪漫，淡水玩樂後，最後再用台北最美的101夜景來畫下句點。

台北一日遊|交通資訊



玩樂大台北，其實最好移動的交通方式就是捷運啦，不管朋友是想玩淡水，還是去台北101觀景台，都是台北捷運站可以抵達的地方唷。當然，想要開車玩台北的朋友也行，不過，這些熱門景點，假期人潮較多，建議要盡早出門，不然就容易面臨塞車或是找不到停車場的冏境啦。

漫遊淡水老街

淡水老街是新北淡水區最著名的景點之一，可以說天天都很熱鬧，老街裡美食林立，除了超人氣在地營業多年的老店之外，近年也出現愈來愈多特色的形象店家，坦白說，滿分對於淡水的記憶，就是滿滿擁擠的人潮呀。雖說自己也很討厭人擠人，卻依然被這熟悉的畫面給吸引，來了許多次，再訪淡水，還是會想再次逛一逛老街呢。

淡水老街旁就是最迷人的淡水河畔，坦白說，滿分還蠻喜歡淡水河的海景風光，視野遼闊，對面就是八里和觀音山，聽說當陽光撒下，淡水河會隨著陽光而閃閃發亮，所以也有金色水岸的美名之稱唷。淡水河畔旁，沿途也有淡水河的小介紹，若有時間，也可以細細研讀，但別忘了要注意防曬嘿。

淡水河很美，熱門打卡點也不少，喜歡拍照的滿分，在漫遊淡水河畔時，也是一直不停的取景按快門，像是必訪的金色水岸、郵愛淡水和淡水船錨都是來淡水必拍的熱點之一唷。另外，滿分還發現很多旅人都喜歡在河畔旁觀景，淡水河旁老樹雄偉壯麗，剛好能為旅人們遮陽，午後來這裡吹風看海，真的非常放鬆呀。



淡水老街必訪熱門美食



TOP.1 淡水阿給＆魚丸

TOP.2 淡水肉圓

TOP.3 淡水-古老味蛋糕

TOP.4 淡水超人氣腸粉

TOP.5 淡水蝦捲

TOP.6 淡水10元肉包

TOP.7 酸梅湯

TOP.8 花枝丸

玩淡水老街，必吃的美食絕對不是只有淡水阿給和魚丸呀！但是～滿分覺得阿給和魚丸的確是淡水印象最深刻的味道，另外還有炸蝦捲、手工包子、手工腸粉、古早味蛋糕、冰淇淋和花枝丸，這些都是滿分推薦來淡水不可錯過的美食唷。

若想知道更多的淡水老街美食，也可以詳讀滿分這篇淡水老街美食攻略，超過15個非吃不可的淡水美食，旅人來訪絕對不可錯過呀。

淡水古蹟巡禮

101國人限定套票裡的淡水古蹟博物館門票包含滬尾炮台、小白宮及淡水紅毛城，另外淡水海關碼頭及淡水街長多田榮吉故居皆為免門票景點，若朋友們有更多時間也可以一一走遊踩點唷。

購買101國人限定套票的朋友，入場時只要出示票券的QR CODE讓服務人員掃讀，就可以入園囉!另外，三大古蹟僅出示一次QR CODE後，服務人員會在旅人手上蓋章，走訪其他古蹟時，就只需要出示手章就可以參觀其他古蹟啦，滿分覺得非常簡單。

淡水滬尾礮臺

淡水滬尾砲台顧名思義就是當時存放砲台的地方，據說這裡是台灣巡撫劉銘傳所建築滴，而入口處的北門鎖匙正是劉銘傳的題字，聽說也是當在台北灣重要的防守關卡。現在被列為二級古蹟。

來到淡水滬尾砲台的滿分，本來期待著可以看到砲台，結果~其實在淡水滬尾砲台僅保留著當時存放砲台的位置，館列陳列著當時淡水滬尾砲台的相關資料及舊時相片，滿分圖中站立的地方，就是當時淡水滬尾砲台設置的其中一個定點，沒能看到砲台不可惜，園區裡還有3D彩繪展示可以讓旅人玩拍，凱文一直說滿分是演技派滴。

比較特別的事，在淡水滬尾砲台裡還有提供AR體驗區，讓旅人透過高科技，再前重現當時留銘傳設置的大砲啦。坦白說還蠻有趣滴，朋友們還可以透過AR來發射大砲來攻擊呢，免費體驗，只需要出示身份証就可以玩囉。

淡水紅毛城

淡水紅毛城是淡水最亮眼的古蹟建築，紅色的外牆真的是很吸睛，淡水紅毛城距今已有300多年的歷史，印象中歷史課本有教到，據說是西班牙人侵略淡水，並佔據台灣來發展殖民世界，當時稱為聖多明哥城，滿分覺得好意外，因為西班牙這麼遠，幹麻跑來台灣殖民啦。

淡水紅毛城園區每個角落都好好拍，尤其以異國的紅磚牆建築最具人氣，更被列為淡水八景之一。淡水紅毛城館內介紹著當時西班牙人來台時的生活歷史記錄，感覺得出來，像是西班牙人住得非常奢華有時尚感，對歷史有興趣的朋友也可以參與淡水紅毛城裡的導覽。

淡水紅毛城外的建築也是熱門的美拍打卡景點，當天好多旅人來這裡合影，滿分還發現有朋友還特別穿學士服來拍照耶，大熱天還可以這麼裝扮真的是有夠強的啦。

淡水小白宮

淡水小白宮原來是前清淡水關稅務司官邸，因外觀白色的建築，又被稱作淡水小白宮，整棟建築為英式洋樓風格設計，來淡水小白宮玩拍，的確很有在異國玩樂的fu，綠意盎然的庭院非常唯美，搭配著小白宮建築更有質感，滿分當天在園子裡散步，也覺得格外放鬆。

淡水小白宮國家評定為三級古蹟，館內記錄著小白宮多年的歷史大事紀，不過~比較吸引滿分的其實是整座英式建築，還有戶外的美景，站在小白宮裡，也能眺望淡水河美景，觀景台區還特別設有周邊景點的介紹，若有更多的時間，建議朋友們也可以細細漫遊來好好認識淡水唷。

淡水海關碼頭

淡水海關碼頭是台灣三大商港之一，在當時極為重要。而~現在早已是旅人傍晚散步約會的人氣景點啦。海關碼頭免門票參觀，還有提供語言導覽服務唷。

淡水海關碼頭周圍藝術造景相當豐富，夜間點燈更為夢幻，淡水海關碼頭旁的兩座倉庫不定期還會有展覽可以參觀，滿分此行來訪，還能變裝小學生，回味念書時努力追夢的熱血呀。（PS：展覽不定期更新，出發前可關注官方粉絲團唷）

淡水漁人碼頭

欣賞完淡水具有歷史價值的古蹟之後，咱們就準備搭船來去漁人碼頭啦。持101國人限定套票的朋友，持票券於淡水E或是F碼頭出示QR CODE讓服務人員掃讀即可上船唷。出發前和船隻合影一張，當日天氣超好，整個好適合出航呀。

坐在船上往外欣賞，海景風光特別美，蔚藍的天搭配碧綠的海，滿分好希望時間停得在這一刻，海風吹的很涼，雖說不免有點濕黏，但這就是淡水的味道呀。

請朋友們下船時，還是要注意一下船班時刻，不要玩的太開心，而沒有船班回程嘿。

這一幕就是漁人碼頭最美的風光，當天還有古錐的Miffy 兔迎賓，滿分也跟著它們一起張開雙手迎接藍天。

當天的天氣超好，咱們這對小夫妻也想在碼頭取景合影，這樣才有甜蜜約會的FU嘛！

漁人碼頭周邊其實也有不少在淡水在地的小吃，以及異國風情的餐廳，不過由於滿分當天是在淡水吃吃喝喝才過來，就沒有在這裡吃東西啦。來訪的朋友，還是可以來這裡覓食唷。

漁人碼頭情人橋

漁人碼頭情人橋也是熱門的美拍打卡點，印象中，滿分和Kevin大學時就曾經來過，雖說此行再訪記憶有點模糊，但不得不說這裡怎麼拍都好看，情人橋美輪美奐，橫跨了漁人碼頭的港口，讓旅人能爬得更高，來欣賞淡水的海域的景緻，既然是情人橋，怎麼可以沒有浪漫的愛戀造景呢，走到情人橋的盡頭，就是亮眼的紅色愛心LOVE。當天好多情侶也都特別來這裡合拍，留下最美的瞬間呀。

漁人碼頭周邊也有很多好逛的小店家，當天滿分走訪了魚藏文化館，館內充滿濃濃的藝術氣息，除了展示畫作，還有好拍的藝術彩繪，文化館裡也有販售很多具有紀念價值的禮品唷。

漁人碼頭|福容大飯店

回顧滿分之前來訪的美圖，漁人碼頭還有一棟非常漂亮的建築，那就是福容大飯店啦!把福容大飯店當背景來拍，不特別說，打卡上傳，朋友們都會以為你們在國外渡假呢。喜歡拍照的朋友，滿分也推薦來這裡取景唷。

漁人碼頭|夕陽美景

很多人會問漁人碼頭除了Love場景和飯店之外，還有什麼好玩滴！答案就是黃昏的美景啦，漁人碼頭的夕陽相當迷人，落日餘暉搭配一抹紅雲，滿分不得不說，欣賞過的朋友都無法不為它著迷，當然當天的天氣也是很重要滴，還記得當時午後滿分就覺得逛的差不多想要離開，倒是凱文堅持要留下，能看到這樣的美景真的很值得，難怪來淡水漁人碼頭時，你會發現，愈到傍晚人潮愈多唷。

更詳細的淡水老街古蹟&漁人碼頭景點分享，可攻略這篇淡水一日遊唷。

台北101觀景台

台北101是台北最著名的大地標，相信許多朋友一定都知道，還記得每年滿分都會和Kevin跨年來追101的煙火，不得不說，七彩繽紛像雞毛撢子的101又美又壯觀；還有在象山上欣賞帶台北101大樓的台北夜景，再次回顧相片，滿分也覺得台北夜景非常亮眼動人。

雖說滿分欣賞過不同角度的台北101，卻沒有實際上去台北101觀景台看夜景，這次買到超划算的101國人限定套票，總算有機會可以走進台北最高的大樓來賞夜啦。

持101國人限定套票的朋友，於台北101購物中心5樓出示票券兌換門票即可入場。為什麼滿分會說101國人限定套餐真的很便宜，因為光是台北101觀景台的門票就要600元／人，而101國人限定套票居然連$600元都不到，就會覺得買到賺到，還可以同時玩樂這麼多的地方。

搭乘號稱世界最快的高速電梯，據說通往台北101觀景台第89層樓只要37秒，這個數據還獲得2004-2015的金氏世界紀錄呢。在電梯裡也不無聊，抬頭還能看見銀河和流星。

台北101觀景台的夜景，真的是美到令人陶醉，雖說當日微有小雨，但台北城市裡的景緻依舊璀璨亮眼。觀景台旁有提供導覽資訊，有興趣的旅人，也可以透過互動平台來更認識台北唷。

台北101觀景台裡除了夜景迷人，館內還有好多古錐的吉祥物公仔可以合影玩拍呢。

欣賞完美麗的夜景後，台北101觀景台還有販售許多限定版的紀念品，有喜歡的朋友們，也可以來這裡採購，不然~離開觀景台，可就買不到囉。

精彩的台北一日遊，滿分和Kevin都玩的非常充實，一整天滿分走訪了淡水老街、漁人碼頭、歷史古蹟博物館還台北101觀景台，而~玩樂這些景點只要$580／人就能夠一次滿足啦。真心覺得101國人套票真的很划算。而且交通行程上也很便利，這些景點搭捷運就能夠抵達啦。當然~淡水老街周邊商圈及古蹟佔地較寬敞，建議來訪一定要穿著輕鬆，及好走的鞋子嘿。滿分的台北一日遊省荷包提案行程攻略，吃喝玩樂一次滿足，讓旅人不用花大錢，也可以輕鬆玩樂大台北唷。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

部落格、粉絲專頁、Instagram