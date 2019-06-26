ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

任選3件炸物99元活動擴大上市　繼光香香雞全台門市買的到

ETtoday餓勢力

▲繼光香香雞99元超值三件嗑。（圖／繼光香香雞提供)
▲繼光香香雞99元超值三件嗑，任選3件炸物99元優惠。（圖／繼光香香雞提供)

記者黃士原／台北報導

繼第一波99元超值三件嗑活動大受好評，繼光香香雞再度趁暑假檔期祭出每周一~四的「99元超值三件嗑」活動，並全面擴大上市，全台共有33間門市都買得到。

「百元有找」的「超值三件嗑」炸物活動，一次可吃到輕主食、雞肉、海鮮、蔬食、飲品等多樣經典品項，其中搭配塔香豬本丸（50元）+地瓜薯薯或蒜脆杏鮑菇（60元）+甜心地瓜球（35元）搭配組合來算，原價總金額是145元，而搭配「99元超值三件嗑」等同於直接打68折。


▲塔香豬本丸。（圖／繼光香香雞提供)

而為了讓更多粉絲可以嘗試繼光香香雞各類型的主食新選擇，繼光香香雞趁暑假家庭出遊旺季，再開放19間百貨專櫃，總計33間門市共同推出此優惠。

「99元超值三件嗑」精選多樣近期才剛推出的新品及重磅回歸的經典品項，如以雞皮包裹台味十足的爆香豬炒飯的「塔香豬本丸」（市售價50元）。肉汁鮮甜、視覺感十足的「金牌三節翅」（市售價45元），還有選用高甜度的台農66號的紅肉甘藷的「地瓜薯薯－甘梅口味」（市售價60元）， 及滿滿包入鬆軟紫薯、甘甜香薯新品－甜心地瓜球（35元）。

「99元超值三件嗑」活動自6/26起正式開跑，每週一至四。

關鍵字： 美食情報 繼光香香雞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱抱

推薦閱讀

日本A5和牛三人套餐5000元有找　週一至週三晚間牛五花買1送1

苗栗之後換新竹　HAMA迴轉壽司新竹晶品城店6/20開幕

搶攻美食客層　台茂購物中心年底將引進這3家桃園獨家餐廳

東台灣首家！吳寶春麥方店進駐花蓮　這4款麵包獨賣

採用最適合燒鵝料理的烏鬃鵝　金鳳錦燒鵝6/19正式開幕

桃園龍潭隱藏版美食　這家餐廳川菜、粵菜、客家菜、台菜都有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「樹林藝文新據點」6/30正式啟用

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

飄香35年台南最好吃的雞蛋糕！

29日開跑！桃園蓮花季「坐大王蓮」

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

枋寮隱藏版景觀餐廳眺望無敵海景！

這3家吃到飽正式進駐板橋遠百

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

小朋友設計「華山遊戲場」26日試營

嘉義浮誇冰店連冰棒棍都能吃！

熱門行程

最新新聞更多

暑假持電子票證搭「台灣好行」半價

台南男子漢餡餅一咬下就爆湯汁！

馬可波羅半自助早午餐每周僅1天

營養師推4類食物「對抗爆氣姨媽」

2019世界50最佳餐廳出爐

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

台中復古新景點吃得到茶葉霜淇淋！

澎湖古蹟四眼井架鐵網！民代看傻眼

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366