任選3件炸物99元活動擴大上市　繼光香香雞全台門市買的到



▲繼光香香雞99元超值三件嗑，任選3件炸物99元優惠。（圖／繼光香香雞提供)



記者黃士原／台北報導

繼第一波99元超值三件嗑活動大受好評，繼光香香雞再度趁暑假檔期祭出每周一~四的「99元超值三件嗑」活動，並全面擴大上市，全台共有33間門市都買得到。

「百元有找」的「超值三件嗑」炸物活動，一次可吃到輕主食、雞肉、海鮮、蔬食、飲品等多樣經典品項，其中搭配塔香豬本丸（50元）+地瓜薯薯或蒜脆杏鮑菇（60元）+甜心地瓜球（35元）搭配組合來算，原價總金額是145元，而搭配「99元超值三件嗑」等同於直接打68折。





▲塔香豬本丸。（圖／繼光香香雞提供)

而為了讓更多粉絲可以嘗試繼光香香雞各類型的主食新選擇，繼光香香雞趁暑假家庭出遊旺季，再開放19間百貨專櫃，總計33間門市共同推出此優惠。

「99元超值三件嗑」精選多樣近期才剛推出的新品及重磅回歸的經典品項，如以雞皮包裹台味十足的爆香豬炒飯的「塔香豬本丸」（市售價50元）。肉汁鮮甜、視覺感十足的「金牌三節翅」（市售價45元），還有選用高甜度的台農66號的紅肉甘藷的「地瓜薯薯－甘梅口味」（市售價60元）， 及滿滿包入鬆軟紫薯、甘甜香薯新品－甜心地瓜球（35元）。

「99元超值三件嗑」活動自6/26起正式開跑，每週一至四。