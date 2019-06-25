台南最好吃的雞蛋糕！加了蜂蜜讓它飄香35年　奶油最受歡迎

點評：好想吃奶油口味！！！

▲老正牌阿堯師雞蛋糕。



記者張舒芸／綜合報導 圖／口袋吃吃五十咩提供

網友評價「台南最好吃的雞蛋糕」！是什麼樣的魔力讓一台普通的小餐車賣了35年，傳統紙袋裡頭裝的不只是雞蛋糕，更是台南大人小孩的回憶，遠遠走過來就能聞到，帶點蜂蜜香味的雞蛋糕，究竟是什麼滋味讓它在GOOGLE食評裡還能有4.6的超高分數！

▲▼復古招牌。



▲有兩台機器製作雞蛋糕。



以前只叫「老正牌雞蛋糕」，後來改名多了「阿堯師」三個字，主要在小北夜市或者武聖夜市擺攤，平常的時段想要吃的話，到文賢路好市多附近也有店面也可以買得到。最特別的地方就是，把蜂蜜加到雞蛋糕裡面，因此吃起來會帶點蜂蜜香甜的味道，再搭配上包夾的內餡，總共有4種選擇，分別是原味、紅豆、奶油和綜合，據說夜市的還可以吃到限定口味（抹茶、黑爵士巧克力等等）。

▲▼加上蜂蜜的雞蛋糕香氣十足。



造型像栗子，一顆顆圓嘟嘟的相當討喜，吃起來也剛剛好不會因為太多而膩口。雞蛋糕本身有加蜂蜜，所以原味吃起來就相當好吃，有飽滿的蛋奶香還帶點蜂蜜味。他們家的紅豆餡甜度適中，口感香綿又帶有紅豆的顆粒感，內餡算多但不到爆漿，剛剛好的程度，讓人愛不釋手。這邊的奶油餡是很多人的最愛，濃郁不膩的紮實奶香，加上剛烤好的香氣，一口接一口停不下來，這款是網路上大推的口味！

▲復古的紙袋。



▲奶油雞蛋糕是人氣招牌。



價格如下：

原味：六個/$20

紅豆：四個/$20

奶油：三個/$20

綜合：原味＋紅豆＋奶油，各兩個/$30

阿堯師雞蛋糕

地址：台南市北區文賢路522號

電話：06-3500820

店面一般營業時間：14:30-20:30

夜市成員擺攤時間：

-小北成功夜市：星期二、五

-武聖夜市：星期三、六

-文賢路522號：星期日（13:30~20:30）

公休：不定休