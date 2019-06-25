梅子刨冰細綿爽口！台中日式冰屋　還有布丁炸出濃濃蛋香

點評：這是夏天最純粹的享受＾＾

文、圖／食癮，拾影

在午後雷陣雨之後遇見的Ino Olen，像是炎夏難得的徐徐涼風。久違來到台中的兩日小旅行，下榻民宿就在熱鬧的一中街商圈，放置好行李，想著要趁著雨停後還亮著的天去附近逛逛，走著走著，忽然被街邊的繁密綠叢與方形、小小的可愛招牌給吸引。「Ino Olen」單看外觀仍讓人摸不著頭緒，反倒是被好奇心牽起，腳步輕輕走進被草叢包圍的門廊。

（照片中的招牌，近日已換成新品牌冰果樹的LOGO囉）

每一座城市，似乎都有品牌將店舖串成系列的故事。INO品牌，在台中開啟了一系列的餐廳、咖啡館、關東煮、紅豆餅、冰品、民宿⋯，幾間小店在城市裡默默而用心的，以相似風格販賣著不一樣的味道。這讓我想起了板橋的Merci系列，雖然屬於同一個品牌，但每一間小店卻有他們獨自的靈魂與特色。

是幸運、也可能是命中注定，這天來到 Ino Olen時，正好碰上新品牌 冰狗樹的第一日試營運。原先販賣著關東煮的Ino Olen，在今年夏天將日式小屋搖身變成了刨冰專門店，在小小的庭院空間裡，與花草樹木共存，一邊品嚐著沁涼的日式刨冰，是最悠閒的夏季日子。

與一旁的日式老屋相連，這裡其實是另間同品牌餐館 INO FUKKO的空間，「也可以在裡面吃冰唷」冰狗樹的小老闆笑笑的對每一位進門的客人說，想著外頭天氣仍然炎熱又潮濕，還是躲進老房裡享受，會是更愜意舒適的選擇吧。

明明是一處很舒適美好的空間，卻意外店裡其實客人並不多，後來進門的似乎也都是與店家熟識的舊客，總會說說笑笑的聊著彼此近況，才得知原來店裡許多食材，比如蜂蜜、梅子醬⋯，皆是店家親自製作的。尤其喜愛日式老房裡不起眼的角落，有意無意的擺放些乾燥花草、碗盤燈飾，而店內也有販賣許多設計品牌的衣飾、首飾，在用餐休息之餘，也能隨意逛逛。

▲ 梅子刨冰 $140元

趕上刨冰試賣的第一天，在水果與抹茶⋯等多種口味之中，選擇了店家自釀的梅子刨冰，端上桌是一盤淋上黑糖的高聳清冰，一旁放著兩小杯梅子醬，以及手作布丁和黑糖凍。

▲手作布丁是蛋味較重的布丁，吃來香香甜甜，口感濃而綿密，黑糖凍帶著輕輕的甜香，倒是口感稍微韌了些。

在淋上梅子醬之後，刨冰也緩緩融化，這時挖開刨冰，會發現中心夾藏著許多的梅肉與梅醬，相當喜愛店家自釀的梅子，又酸又甜的滋味搭著黑糖冰粒是特別爽口解膩，是炎炎夏日最合適的點心。不過當天吃到的刨冰口感略粗，在離開之前店家特意詢問之下，也告知了自己的感受，近日看見店家在粉專上有寫到刨冰口感，似乎調整的更為細棉，想必如今的梅子刨冰肯定是更爽口好吃的了！

Ino Olen（冰狗樹）

地址：台中市北區太平路75巷7號

營業時間：16:00～22:00（每週一店休）

電話：04-2225-7297

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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