打拋鍋貼金黃酥脆！台中人氣早午餐　還有外酥內Q的炸湯圓

點評：鹹酥雞必吃的炸湯圓竟然出現在早午餐！酷）

文、圖／Mika

早餐就該悠閒的慢慢享用，在這種優雅的空間裡，聽著音樂，跟好友聊著天，緩慢的吃著早餐然後開始這美好的一天，而且對我這種夜貓子來說，到下午兩點以前都可以享用到的早午餐更是我的最愛！莫尼Morni 來自台中，但我初次跟莫尼見面是在台南，當時是無意中吃到的早午餐店，覺得真的好好吃，一查才知道原來大甲也有分店！最扯的是，原來全台灣分店竟然有高達20幾家？頓時覺得到底是莫尼太低調還是我太不關心早午餐市場了！？





莫尼Morni對飲料市場還挺有野心的嘛！開發了不少款飲料，而且外帶方便，價格也親民。

我覺得大甲的莫尼Morni裝潢風格比較偏親子友善空間，雖然走純白木質風格，但有些可愛壁貼都比較走親子風路線。

還有一些可愛的公仔，應該是加盟主自己本身的收藏吧。

我最喜歡這個角落，可愛又有意境的壁貼。

親子友善空間，很適合帶小朋友來用餐。









櫃臺有提供外帶，我看到不少上班族都直接點餐打包帶走，很方便。

菜單可以參考：這裡，早上五點就可以吃到義大利麵、咖哩飯等正餐，好像也是一件蠻酷的事情。





豆漿拿鐵＆ Morni 紅茶

紅茶這麼大杯才20元，豆漿拿鐵要50元很合理。





兩個人吃這樣一點都不過份！而且菜單選擇多到我很障礙，下次打算餓個兩頓再來，才能點個過癮。

炸湯圓 NT$.30元

一般辦桌才能吃到的炸湯圓，這裡也有賣喔。我朋友直呼說好久沒吃到炸湯圓，好懷念，沾點花生粉就是古早味無誤。







炸的不膩口，外酥內軟Q。

打拋鍋貼 NT$.40元

鍋貼我常吃，但沒吃過打拋豬內餡的，炸的很酥脆很可以，而且一份這樣40元，份量還蠻夠的。





打拋豬內餡不辣，飽滿多汁但沒很突出。

別想歪蛋餅 NT$.45元

到底～～～蛋餅包德式香腸有什麼好想歪的呢？（裝清純）沾點蕃茄醬會更精彩，嗯！？我是說口感更美味的意思啦～～







德式香腸很脆香還有汁呢。好吃又不貴的莫尼Morni 早午餐 ，有質感的用餐環境加上親民價格以及選擇多樣化的菜單，真的很可以喔。推薦給喜歡吃早午餐的大甲朋友，當然還有更多分店資訊可以看→這裡。

莫尼Morni 早午餐



地址：437台中市大甲區五福街49號

電話：04-26803929

時間： 05:00–14:00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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