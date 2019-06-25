漢堡日又來了！這4天FRIDAYS限定漢堡買一送一



▲FRIDAYS自7月3日起大方祭出每週三漢堡買一送一的話題優惠，只有4天。(圖／FRIDAYS提供)



記者黃士原／台北報導

美式餐飲品牌TGI FRIDAYS為推廣正宗美國漢堡的飲食文化，7月再次啟動「漢堡日Burger Day」系列活動，除了推出4款限定漢堡外，也同步大方祭出每週三漢堡買一送一優惠，於7月3日、7月10日、7月17日、7月24日共四天漢堡日，至全台14間FRIDAYS餐廳消費，即可享美式漢堡買一送一。





▲FRIDAYS墨西哥龍捲風漢堡。(圖／FRIDAYS提供)

今年特別推出的4款當週限定款漢堡，包含墨西哥龍捲風漢堡頂層疊上金黃酥脆的螺旋馬鈴薯片，搭配起司醬、墨西哥辣醬，口感酥脆多汁；松露蘑菇奢華漢堡加入松露醬起司、松露油、松露美乃滋；海陸雙享霸氣漢堡多汁漢堡排疊上兩大塊魚柳條，搭配塔塔醬，份量感十足；超級三重奏漢堡一次吃到BBQ雪花牛、培根、炸洋蔥圈。

因應炎炎夏日，FRIDAYS同步推出「漢堡日Burger Day」飲品優惠，凡點購任一款漢堡，即可149元加價購優惠，享有一杯特選奶昔（原價180元，共有草莓、香草、OREO三種口味可選）。





▲FRIDAYS松露蘑菇奢華漢堡。(圖／FRIDAYS提供)



另外，買一送一的優惠還有聯發國際餐飲集團旗下另一個品牌甘榜馳名海南雞飯，新開幕的甘榜微風台大醫院店在7月1日-7月5日海南雞腿飯買一送一，甘榜誠品南西店則是在7月1日-7月7日海南雞腿飯買一送一(每日限100份)。

