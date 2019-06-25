還是在西門町　超市火鍋前鎮水產第二家店6/28正式開幕



▲前鎮水產第二家店6/28正式開幕。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導



海霸王集團2月首次跨入水產超市火鍋新創品牌「前鎮水產」，在台北市西門町的德立莊酒店地下一樓打造出全台最大的水產超市火鍋，在相隔4個月的時間後，第二家前鎮水產落腳西門町昆明街的Hotel papa whale內，6月25日試營運，6月28日正式開幕。

擁有集團優於市場採購能力的前鎮水產，以生鮮超市為概念來打造小型超市，供應每日從漁港直送而來的新鮮食材，300多種食材於陳列架上一次排開可供選擇，堪稱台北市最大的水產市集鍋物。



▲前鎮水產的肉品區。(圖／黃士原攝)

前鎮水產內食材新鮮且採自助式選購，鮮食肉品類有豬雞牛肉類、海鮮類有龍蝦、鮑魚、扇貝等、海霸王自家生產的安心丸餃類、新鮮時令蔬菜；與現今的超市火鍋不同之處為食材區備有立即可食用的日式料理，自家品牌Ice papa研發60%果汁比例製作的新鮮水果冰棒。

前鎮水產消費方式採每人開鍋費60元，免收服務費；90公分以下孩童免收費亦不收共鍋費；即可享受另外提供的副食吧，包括白飯、自家滷製的滷肉飯及多款麵點及飲料全數無限量供應。



▲鍋底除了有和風湯底及麻辣湯底，還有新推出由獨家特製肉燥炒香的石頭湯底。(圖／黃士原攝)

鍋底則有和風湯底及麻辣湯底，還有新推出由獨家特製肉燥炒香的石頭湯底，共三種湯底可任選，麻辣湯底需另加30元；石頭湯底則另加40元，採共鍋制，三人以上才開鍋；營業時間上午11點開始到凌晨2點，最後入場時間為晚間12點整。

歡慶昆明店開幕，德立莊店同步推出首波開幕慶(6/28-7/11)「指定商品天天五折」優惠活動，每日提供四項指定商品，結帳金額打五折，商品包括青龍蝦、頂級伊比利梅花豬、美國嚴選去骨牛小排等，最高現省200元；第二波(7/12~7/25)推出「有肉有菜最對味」紅配綠組合價只要$77，指定「紅區」肉類品項6款1，搭配「綠區」蔬菜品項7款1，只要77元。



▲副食吧。(圖／黃士原攝)

前鎮水產-德立莊店

用餐時間：11:00-02:00（最後入場00:00）

地址：臺北市中正區延平南路110號B1(近捷運西門站4號出口)

前鎮水產-昆明店

用餐時間：11:00-02:00（最後入場00:00）

地址：臺北市萬華區昆明街46號(捷運西門站6號出口徒步7分鐘)