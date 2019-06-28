佐渡島交通攻略！搭最高級的「海上旅館」前往神隱少女之島

▲新潟港。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

佐渡島是僅次於沖繩本島的日本第二大島嶼，島上擁有無邊海景、美味海鮮、金礦遺址等豐富資源，更因能體驗搭乘《神隱少女》中的盆舟而備受台灣人喜愛，有些人更暱稱佐渡島為神隱少女之島。目前想要前往佐渡島，最主要的交通方式就是從新潟港搭船前往，本篇就介紹佐渡島的交通攻略，旅客更能體驗搭乘高級的「海上旅館」，前往這座美麗島嶼。

▲從船上看新潟港口。

一般旅客若想從新潟前往佐渡島，最方便的方式就是「新潟港－兩津港」這條航線。該條航線主要分為兩種航程，一種是航程約2小時30分鐘的一般遊輪，若想節省時間，也可以選擇搭乘高速船，只要1小時航行時間就能抵達。

▲ときわ丸大廳。

目前運航新潟港－兩津港的一般遊輪共有2艘，分別是「おけさ丸」以及於2014年加入運行的「ときわ丸」。「ときわ丸」共分為7種席次，從最高等級開始，分為有床鋪和客廳的套房、特等船室、長沙發的1等船室、提供毯子與枕頭，可以躺下的1等船室，2等室則分為一般椅子、可躺下的平地空間與親子優先席三種，價格也有差異；該艘船也可讓汽車上船，一起隨船前往佐渡島。

▲ときわ丸長沙發的1等船室。

▲ときわ丸長沙發的1等船室提供毯子。

▲沙發有提供杯架與插座。

記者此次實際體驗長沙發的1等船室，進入該座位區必須脫鞋，每一個長沙發都加長腿部延伸空間，舒適的軟沙發讓人可以幾乎平躺，同時座位也設有插座、飲料杯架，一旁也提供薄毯讓旅客可以自由拿取，由於許多旅客會趁此船程時間休息，因此在這裡必須注意音量。

▲2等席座位區。

▲2等席可平躺的區域。

▲遊戲室。

▲熟食販售區。

▲伴手禮區。

除了多樣化的座位區外，船上也有熟食販售與伴手禮店，甚至為防旅客無聊，還設有小型遊戲區，針對小朋友也設有玩樂區；當天氣好時，旅客甚至可以走上甲板，從海上欣賞海上夕陽風景，也是另種乘船時的享受。

▲船上有許多座位，讓旅客可以在這裡看海用餐。

▲從甲板欣賞海上夕陽。

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