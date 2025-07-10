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太麻里光雕音樂會夢幻登場　熱氣球迎接太平洋第一道曙光

▲台東太麻里光雕音樂會夢幻登場。（圖／台東縣政府提供）

▲台東太麻里光雕音樂會夢幻登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

有「日昇之鄉」美譽的台東太麻里，10日清晨4點迎來2025台灣國際熱氣球嘉年華全台唯一「曙光光雕音樂會」，在曙光園區浪漫登場。活動結合五顆造型熱氣球，包括黑松FIN水寶、台北熊讚球及曙光球等，伴隨天光漸亮緩緩升起，與現場民眾一同迎接太平洋第一道曙光，展現音樂、光影與自然交織的夢幻景致。

音樂會由在地音樂團體「都市小島」以輕快旋律揭開序幕，在海天一線的沙灘上，熱氣球隨音樂節奏閃爍立起，象徵黎明與希望的來臨。現場氣氛溫馨感人，吸引眾多熱氣球迷及攝影愛好者冒著清晨寒意卡位，只為捕捉熱氣球與曙光交會的絕美瞬間，留下難忘的夏日清晨回憶。

台東縣政府表示，今年熱氣球嘉年華自7月5日開幕至8月21日止（每週二休園），每日清晨5:30至7:00、傍晚17:00至18:30兩個時段皆安排造型熱氣球展演，並開放現場購票體驗繫留升空。即便近期受颱風外圍環流影響，仍吸引大批遊客湧入台東，感受熱氣球魅力。

接下來還有7場熱氣球光雕音樂會將於鹿野高台、池上大坡池及台東市國際地標陸續展開，部分場次更結合無人機與煙火聯合展演，為夏夜增添絢爛色彩。其中鹿野高台主場更安排5場重點演出，壓軸藝人將接力登場，為民眾帶來最華麗的夏季饗宴。

更多活動詳情與交通資訊，請上「2025台灣國際熱氣球嘉年華」官方網站與社群平台查詢，一起相約台東，嗨翻整個夏天！

關鍵字： 熱氣球 光雕 台東

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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