茶湯會推台灣限定黑朵奶蓋　滿額抽刮刮卡「送365杯飲料」

▲茶湯會「黑朵奶蓋系列」新上市。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

茶湯會推出全新「黑朵奶蓋系列」，使用竹炭粉特調製成灰色奶蓋搭配5款飲品，除了有3種基底茶，還能結合荔枝四季春或百香綠，7月11日起正式上市。另外，歡慶20周年，消費滿額即可獲得刮刮卡，有機會刮中365杯茶湯會飲品免費喝。

▲還有黑朵奶蓋荔枝四季春、黑朵奶蓋荔枝百香綠選擇。

茶湯會「黑朵奶蓋系列」為台灣限定風味，以竹炭粉調製成的灰色奶蓋口感鹹甜綿密，可搭配烏瓦紅茶、鐵觀音、四季春等共3種不同風味茶底，還有黑朵奶蓋荔枝四季春、黑朵奶蓋荔枝百香綠可以選擇，打造鹹香酸甜交織的滋味，售價65元起，7月11日起於全門市開賣。

此外，周年慶還推出「生日慶刮刮卡」活動，7月11日起至7月30日凡至全台門市消費滿138元，即可獲得限量「生日慶刮刮卡」1張，最大獎豪送365杯茶湯會飲品，刮刮卡送完為止。

▲鶴茶樓芒果季回來了。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓則宣布迎來夏季限定「芒果季」，有經典回歸的「楊枝甘露」，選用愛文芒果打成細緻冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，大杯售價90元。

另一款為全新「愛文芒果冰沙」，清涼芒果冰沙搭配一粒粒芒果丁，打造濃郁果香口感，中杯售價80元。以上2款飲品將在7月14日於全門市開賣，當天還可享「任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，以價低者為優惠品項。