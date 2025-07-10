日本3條單車路線玩法　住奢華百年古民家、湖景第一排飯店

▲島波海道可以單車方式來場跳島旅行。（圖／樂天旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想來趙日本深度之行，不妨結合單車與體驗的「低碳慢旅」，日本知名訂房平台就推薦3條單車路線，從瀨戶內海到北海道，三大國家級自行車道帶領旅客深入山海秘境，再入住舒適飯店，享受湖景第一排視角或露天風呂放鬆身心。

▲▼高端旅宿「Azumi Setoda」由安縵創辦人 Adrian Zecha操刀設計。

路線1：島波海道

全長約70公里的島波海道橫跨瀨戶內海，串聯7座風景各異的島嶼，是日本首屈一指的國家級自行車道。旅客可沿著跨海大橋與島嶼小徑騎行，盡覽內海的湛藍與島民生活風貌。

住宿則推薦入住中繼點「生口島」上由百年町家改建的高端旅宿「Azumi Setoda」，該旅宿由安縵創辦人 Adrian Zecha 操刀設計，搭配融合瀨戶內在地食材的米其林一星料理，讓旅人從容轉換於騎行與休憩之間，享受慢旅的質感。

▲▼琵琶湖大津王子飯店享湖景第一排風景。

路線2：琵琶湖環湖道

琵琶湖環湖道距離京都僅10分鐘車程，是另一條極具魅力的國家級自行車道。旅人可沿湖騎行造訪湖上鳥居「白鬚神社」、歷史老街近江八幡，感受自然與人文交融的夏日風情。推薦入住「琵琶湖大津王子飯店」，館內擁有單車友善設施與湖景溫泉，讓旅客在騎行後身心療癒、繼續探索湖畔之美。

▲北海道Tokapuchi 400。

▲▼十勝川溫泉第一飯店。

路線3：北海道Tokapuchi 400

坐落於北海道十勝地區的「Tokapuchi 400」路線，全長約400公里，連接兩大溫泉鄉——十勝川溫泉與糠平溫泉。沿途穿越筆直農路、丘陵與原野，旅人可感受北海道特有的遼闊與清新。推薦入住「十勝川溫泉第一飯店」，享受富含有機礦物質的植物性「美人之湯」，部分客房更擁有私人露天風呂，同時在飯店中享受在地料理，為長途騎行畫下最療癒的句點。

為鼓勵旅客以低碳方式探索日本山海之美，樂天旅遊即日起至8月26日推出「夏日Seasonal Sale」，涵蓋日本各大自然旅遊路線與熱門住宿，提供5%至30%不等折扣，限量優惠券單筆最高可折抵3萬日圓。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）