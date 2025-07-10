米其林公布7月5家新入選　東京傳奇餐廳高雄姊妹店進榜

▲東京本店Bon.nu創辦人客座Li.nu帶來的主餐，選用了台灣黃牛與日本F1和牛交配而成的「灣本牛」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布7月新入選餐廳，台北、台南及高雄共有5家餐廳進榜，包括能欣賞台北101美景的江浙美食、由擁有超過40年經驗料理長掌舵的巷弄壽司店、結合辦桌菜與法式料理的精緻餐廳、以歐式手法演繹在地時令食材的法式料理，以及來自東京的傳奇名店Bon.nu海外姊妹店。

▲砂鍋醃篤鮮。（圖／國聯大飯店提供）

北馥樓（台北）

餐廳位於國聯大飯店中，設有多個獨立包廂，其中一個可欣賞台北101的景致。菜單則由上海菜名廚古來文規劃，端出市面上吃不到、幾乎失傳的老上海菜，以及勇奪金牌的冠軍牛肉麵、煙燻梅子鰻等私房菜。

擁有40餘年廚齡的古來文表示，上海菜靈魂的濃湯，必須以豬骨、雞骨、老母雞和雞爪、火腿等每天熬煮10小時，需耗時3天才能完成，乳白色的濃湯與家鄉肉、百頁結、扁尖筍等共煮入味，就是有「湯中之王」美譽的醃篤鮮。

▲鮨香料理長擁有超過40年的日本料理經驗。（圖／取自米其林指南網站）

鮨香（台北）

料理長擁有超過40年的日本料理經驗，其壽司根據時令選用不同的日本食材，搭配酸度相對濃郁的赤醋飯。套餐以生食及熟食穿插交織，著重突顯食材原有的鮮甜，味道細緻優雅。

▲「Tableau by Craig Yang」是一家法式烹調技巧結合傳統辦桌菜的餐廳。（圖／風格美食指南提供）

Tableau by Craig Yang（台北）

主廚出身總舖師世家，將法式烹調技巧結合傳統辦桌菜，以5道菜套餐呈現，並提供額外加點菜品。招牌菜蜜汁排骨採用台灣巧克力豬腱肉，以家傳秘方製作，外表香脆而內嫩多汁。

▲FUKAI主廚以當代歐洲烹飪手法，融合西瓜綿、冬菜、剝皮辣椒等在地元素。（圖／取自FUKAI Restaurant 臉書）

FUKAI（台南）

主廚有超過10年精緻餐飲經驗，以當代歐洲烹飪手法，融合西瓜綿、冬菜、剝皮辣椒等在地元素，帶來熟悉的台灣風味。套餐包含9道菜，每3個月依據時節調整菜單內容。

▲Li.nu的開場菜色，來自高雄小農的20多種苗芽與葉菜。（圖／取自Li.nu臉書）

Li.nu（高雄）

「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

Bon.nu創辦人来栖けい在大學時代中了樂透大獎，跟一般人不同的是，他把2億日圓獎金全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，同時也吃出心得，撰寫書籍紀錄後，成為知名美食評論家。2015年，他在東京澀谷創立餐廳，僅用眼前最好環境誕生的食材來創作菜色，選擇單一項食材，化繁為簡地將味道忠實呈現。