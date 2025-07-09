饗賓推Buffet新品牌「URBAN PARADISE」　首店進駐Dream Plaza

▲饗賓推Buffet新品牌「URBAN PARADISE」。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

已有饗食天堂、饗饗、旭集及饗 A JOY等品牌的饗賓餐旅，又要推出新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，即將進駐統一Dream Plaza，預計跟著百貨一同開幕。

饗賓餐旅集團全新餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」坐落於「Dream Plaza」五樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻、東南亞的辛香層次、川味的麻辣狂野到台式的熟悉溫度，就連台灣街頭常見的鵝肉麵攤也將以全新風貌呈現。

▲饗賓「URBAN PARADISE」品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念。（圖／饗賓提供）

饗賓表示，URBAN PARADISE的西式料理，是集團首次挑戰美墨菜色，由6位資深西廚聯手研發。此外，現場設有專業酒飲吧，提供多款精選調酒、精釀啤酒、紅白酒與清酒，更攜手「蜷尾家」推出含酒精的創意冰淇淋。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「和風夏宴」日式主題饗宴。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，迎接夏季到來，台北萬豪酒店Garden Kitchen於7月12日至9月30日推出「和風夏宴」日式主題饗宴，包括松葉蟹腳、生魚片、日式壽司、大阪燒、鹽烤香魚等澎湃海味無限供應，以及現點現做炸蝦天丼、和風豚骨拉麵、多款主廚推薦熱食及日本生啤酒，搭配日本和牛紐約客、綜合海鮮盤、鮮蔥烤美國牛小排等豐盛主餐，每位成人1490元+10%起。

▲小小樹食「台味煙花女番茄義大利細扁麵」。（圖／小小樹食提供）

小小樹食則是推出全新主題菜單「亞洲當代風味蔬食」，以家常為靈感，融合亞洲各地飲食文化與當代表達手法，呈現超過20道全新料理，包括台式醃脆瓜結合番茄的煙花女細扁麵、取自辦桌文化的茴香頭破布子豆腐、融合日式醋飯與poke bowl的夏威夷佛陀碗、帶有韓式辣醬風味的生湯葉義大利麵與泡菜酪梨塔塔，以及小吃轉化而成的小樹蘿蔔絲餅等。