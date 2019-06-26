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別只知道宮原眼科！台中復古新景點　吃得到茶葉口味霜淇淋

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：六種霜淇淋口味平常吃不到呀！！快手刀去買～
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▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

櫟社是台中日出乳酪蛋糕新品牌，繼宮原眼科、第四信用合作社，選擇在台中火車站中區開的新店面。櫟社 這次不賣鳳梨酥、乳酪蛋糕，而是以茶葉為主角，茶葉種類數十款，前衛的建築設計，搭配植栽、書法、詩詞等東方禪意元素，打造現代又古典的空間。下次來台中火車站前逛完宮原眼科、第四信用合作社後，又多一個特色店可以逛逛。台中公園、一中街旁。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

台中火車站特色小店越來越多，日出乳酪蛋糕集團在台中中區又開了第三家店。最新的 櫟社 就在台中市中區市府路，靠近台中公園。市府路為單行道路線，千萬不要以為是雙向通行道路亂開車喔。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

櫟社店門口那看似低調的庭園造景，卻讓人忍不住多看幾眼。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

第一次看到名字時，有點愣住！！我想，大家遇到不熟的字詞時，應該也是習慣有邊讀邊、沒邊讀中間吧！於是Blue一不小心就念成「樂社」，這諧音實在讓人有點哭笑不得，哈哈。後來回家上網google搜尋後，才知道原來櫟社 是很有多典故的呢！

日治時期臺灣詩社林立，其中最具規模與影響力的有臺北「瀛社」、臺中「櫟社」、臺南「南社」，三者被合稱為「臺灣三大詩社」。1902年林朝崧（林癡仙）、賴紹堯等人成立櫟社，社名取意：「學非世用，是為棄材；心若死灰，是為朽木 今夫櫟，不材之木也，吾以為幟焉。」（此段文字取自網路資訊）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

進入店內就被書法、詩詞、山水畫等東方禪意元素吸引，感覺像是進入科博館的圓形劇場，四周牆面到天花板都有山水畫，出入的門口也特別設計成古代的月亮門。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

進入店內，員工先親切地送上茶水。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

櫟社這次不賣鳳梨酥、乳酪蛋糕，而是以茶葉為主角，店內以茶的周邊商品為主。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

踏進門以後，對每個商品都充滿著濃濃的好奇心，每個茶葉包裝上都有詩詞等詩句

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

一旁有提供茶葉聞香區，有數十多款茶款，每個品項還有屬於自己的名字

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

日出相關系列商品在包裝設計上都很用心，很值得大家慢慢欣賞

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

禮盒包裝有幫大家準備好泡茶的槲櫟種子

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

泡茶時，念念包裝上的詩詞，感覺整個人頓時間文青了起來

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

櫟社也將茶融入巧克力當中，這種子造型的巧克力很討喜，讓人不自覺就想到冰原歷險記。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

櫃檯前方還有提供現泡茶、霜淇淋、氣泡飲等茶製品

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

櫟社 菜單／價目表

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

熱賣商品和宮原眼科、第四信用合作社一樣，最夯的還是霜淇淋

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

趁著等待空檔，後方有提供休息區，這個鏡面反射的牆面超好拍照，日後應該是網美熱門打卡區

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

沿著樓梯往上有個小平台用區餐

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

炎熱的午後，大家還是待在室內吹冷氣吃冰消暑

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

玫瑰霜淇淋 $180

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

拿到手後，當然要馬上來張網蟀照。霜淇淋還有添加巧克力片，讓霜淇淋更有藝術感像一幅山水畫。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

入口是淡淡的玫瑰香氣，最下面還藏了鳳梨、種子巧克力等，配料還算是豐富

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

霜淇淋價格每人接受程度不同，一支160元起，對高收入的國外遊客來說似乎都很OK~這天現場就頗多香港客人的，人手一支。

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

▲▼台中櫟社。（圖／Nini and blue玩樂食記 提供）

逛完還可以到散步台中公園散步，再到一中街吃美食小吃。日出乳酪蛋糕系列又多一家特色店可以逛逛，喜歡喝茶的人，可以來櫟社 品茶一下。

櫟社

電話：（04）2222-1903
營業時間：10:00～19:30（一～日）
地址：台中市中區市府路150號

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關鍵字： 櫟社 台中美食 一中街美食 台中公園周邊美食 Nini and Blue 玩樂食記 達人美食 美食情報

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