春上布丁最新「蔓越莓蛋糕」開賣　全台限量2萬顆

▲春上布丁蛋糕推出夏季最新甜點「蔓越莓蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「春上布丁蛋糕」推出夏季限定「蔓越莓蛋糕」，嚴選北美原產、全球最大品牌蔓越莓果乾製成，搭配綿密蛋糕體大口咬下，每一口都能吃到酸甜滋味，即日起正式開賣，全台限量2萬顆。

▲蔓越莓蛋糕吃得到整顆果乾。

春上布丁蛋糕開賣最新「蔓越莓蛋糕」，選用整顆果乾入餡，結合天然葡萄汁提香，再與經典綿密蓬鬆的蛋糕體完美融合，且特意以低甜度配方為主，口感酸甜不膩口，7吋售價160元，即日起於全門市、快閃櫃及官網同步販售，全台限量2萬顆，售完為止。

為歡慶新品上市，即日起凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿500元，即送優鮮沛100%蘋果蔓越莓綜合果汁1罐（1000ml），每店每日限量30組，可累計贈送，送完為止；購買2顆蛋糕任意口味則可獲得品牌精心設計提袋1個。

▲CREMIA推出全新「法式焦糖烤布蕾霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

人氣冰淇淋品牌「CREMIA」則以法式經典甜點「焦糖烤布蕾」作為靈感，推出全新台灣限定「焦糖烤布蕾冰淇淋」，選用濃醇北海道乳源結合雞蛋黃製成絲滑冰淇淋基底，頂部再撒上香脆焦糖粒，每一口都能吃到濃郁奶香感，還帶有些許焦糖香，每支售價150元，且可搭配原味、巧克力、抹茶等餅皮，即日起限時限量上市，提醒高雄新濱町、台中麗寶門市未販售。