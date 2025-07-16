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王品「肉次方」平日下午爽吃3小時　全台7門市8/31前限時供應

▲肉次方。（圖／王品提供）

▲肉次方平日下午3小時爽吃專案回歸。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店，另外7家門市都適用。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

搶攻平日聚餐商機，肉次方5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店外，板橋江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台南府前店、台中文心五權西店、高雄裕誠店都適用。

▲涮乃葉再推出平日午餐「不限時」活動。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前曾推出平日午餐「不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點。業者日前宣布加碼暑假限定版，一樣可以狂吃5小時，但只限定嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、信義遠百店這6家，活動持續至8月29日。

▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

業者也提醒，嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店需在14:30前入座，信義遠百店需在14:00前入場，才可用餐至16:00，若是超過指定時間入場，則恢復用餐90分鐘、120分鐘（信義遠百店）。

關鍵字： 美食雲 王品 王品集團 肉次方 吃到飽

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