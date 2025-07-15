朱銘美術館「夏夜免門票」僅2天！擊鼓、煙火秀必看　還有接駁車

▲2024福爾摩沙北海岸藝術季。（資料照／北觀處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

朱銘美術館夜間開館就在本周六！為配合「2025福爾摩沙北海岸藝術季」開幕式，朱銘美術館於7月19、26日下午5點半開放民眾免票參觀，並延長開館時間至晚間8點半，全票可省下350元；學生、65歲以上長者省320元。

▲19日開幕式將展出「漂流光影-盛夏樂章」。（示意圖／主辦單位提供）

除了欣賞雕塑和藝術品，19日開幕式當晚7點，太極廣場上，將匯聚擊鼓、現代舞蹈、光影科技與煙火秀，以「山、川、水、海、天地」為靈感，營造五感全開的盛宴。現場並設置四季食農市集，展售北海岸在地食材、農特產與藝術手作。

7月26日同樣從下午5點半開放免費夜間入館，晚上7點半，由HEAVEN‘S SYMPHONY現場演出，結合光影，打造絕美感官饗宴。

▲▼有三件作品位於朱銘展區，分別為《秋天耳語》、《漂流·隧 Drifting Tunnel》。（圖／主辦單位提供）



「2025福爾摩沙北海岸藝術季」則以《漂流木演義》為題，邀請多位藝術家以漂流木為媒材，從山海環繞的北海岸到朱銘美術館園區，串連校園共創與社區參與。藝術季將展出15件大型漂流木作品，其中5件設於朱銘美術館，與戶外雕塑群共鳴，讓藝術與自然共生，其餘則位在石門白沙灣遊憩區、富基漁港公車亭、跳石廖添丁廟公車亭。

▲《水種子》位於朱銘美術館草坪區。（圖／主辦單位提供）



今年更提供免費接駁車服務，每周五、六、日提供金山老人暨藝文活動中心⇄朱銘美術館往返接駁，金山→美術館為10:30、12:30、14:00發車，美術館→金山13:40、15:40、17:00發車。同時，夜間開館期間也加開班次，7月19日、26日17:15起從金山發車，20:00為末班車，美術館出發則為18:30起班車，末班車21:15，間距約每20分鐘一班，方便無車族前往。