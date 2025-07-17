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橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

▲橫濱牛排午間套餐。（圖／取自橫濱牛排官網）

▲橫濱牛排平日午餐不限時活動回歸。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

橫濱牛排平日午餐不限時活動回歸了，這次只有宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用，可從早上11點一路吃到下午5點，越早入場越划算。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時僅限4家指定門市。（圖／取自橫濱牛排官網）

歡慶岡山樂購廣場店、桃園統領廣場店新開幕，原本平日午餐不限時活動只到6月底，不過後來品牌再宣布延長到7月31日，宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店適用，後來桃園統領廣場店也加入，民眾可從早上11點一路吃到下午5點，爽吃6小時。

▲肉次方平日下午3小時爽吃專案回歸。（圖／王品提供）

另外，搶攻平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過上周品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店，另外7家門市都適用。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

關鍵字： 美食雲 橫濱牛排 午餐不限時

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