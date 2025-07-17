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2人同行身分證「3中1」　全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

▲夏慕尼台中台灣大道店7/18開幕。（圖／王品提供）

▲雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」其中一個字樣，全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「夏慕尼」睽違3年後又開新店，台中台灣大道店明日開幕，同時好康活動，7月18日至8月14日到台灣大道店用餐，平日內用消費兩客套餐，即款待波士頓龍蝦1隻。此外，全台門市同慶，7月31日前，雙人內用出示身分證各有「1／一／壹」其中一字樣，就送鮑魚干貝海鮮盤。

▲夏慕尼台中台灣大道店7/18開幕。（圖／王品提供）

▲夏慕尼台中台灣大道店7月18日開幕。（圖／王品提供）

王品集團旗下夏慕尼再拓新點，台灣大道店明天開幕，這也是品牌第15家門店。店裝走現代法式風格，以夏慕尼經典的高雅藍為主色調，點綴現代金色線條。慶祝開幕，7月18日至8月14日平日內用消費兩客套餐，出示活動畫面或官網活動截圖，款待波士頓龍蝦1隻（價值1200元）。

▲夏慕尼台中台灣大道店7/18開幕。（圖／王品提供）

▲夏慕尼台中台灣大道店7月18日開幕，出示活動畫面或官網活動截圖，款待波士頓龍蝦1隻。（圖／王品提供）

此外，即日起到7月31日，全台夏慕尼一同慶祝，雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，平日消費兩客套餐，即款待1盤鮑魚干貝海鮮盤。即日起開放訂位，老饕們手腳得加快，避免現場久候。

▲連鎖湯煮專賣品牌「搬湯弄煮」與營養師高敏敏聯名推出夏季限定主題餐。（圖／業者提供）

▲連鎖湯煮專賣品牌「搬湯弄煮」與營養師高敏敏聯名推出夏季限定主題餐。（圖／業者提供）

另外，連鎖湯煮專賣品牌「搬湯弄煮」與營養師高敏敏聯名推出夏季限定主題餐，以「用茶葉煮湯」為創新靈感，將台灣在地烏龍茶結合柴魚昆布湯頭，打造出兩款全新茶系湯底，分別是「四季清韻茶湯」與「烏龍醇韻茶湯」，搭配高麗菜、玉米筍、甜玉米、金針菇、黑木耳、板豆腐、冬粉，以及白蝦等健康食材組合，總熱量僅有441.78大卡，讓消費者在盛夏也能輕盈享受火鍋美味。

關鍵字： 美食雲 夏慕尼 王品集團 台中台灣大道店 優惠美食

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