▲藏壽司首次聯名史努比，13款限量扭蛋7/25登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

老粉鐵粉全看過來！台灣藏壽司首次攜手花生漫畫，推出75周年限定史努比聯名活動，13款限量扭蛋7月25日登場，包含「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「馬口鐵磁鐵」，同時還有集點贈、滿額贈活動，凡完成指定任務，就能把史努比「造型提袋」、「造型抱枕」、「造型壓克力立牌鑰匙圈」帶回家。

▲5款「史努比立體公仔吊飾」。（圖／藏壽司提供）

台灣藏壽司ｘPeanuts（花生漫畫）聯名活動7月25日至9月5日全台登場，本次以復刻漫畫場景為主題，共推出13款限量聯名扭蛋，5款「史努比立體公仔吊飾」以壽司盤為底座，結合立體經典角色驚喜亮相，包括史努比與胡士托在屋頂上並肩仰望天空的經典畫面、吐舌俏皮的歐拉夫、史努比化身帥氣英勇的飛行員形象等。

▲4款「史努比壓克力吊飾」與4款「史努比馬口鐵磁鐵」。（圖／藏壽司提供）

4款「史努比壓克力吊飾」則有胡士托開心地坐在史努比頭上、查理布朗與史努比的深情相擁、史努比化身太空人探索宇宙、歐拉夫慵懶地躺在餅乾上的圖案；4款「史努比馬口鐵磁鐵」，首款沉浸在幻想世界的史努比，第2款是飛翔中俏皮的胡士托，第3款史努比變身帥氣飛行員和乘客胡士托，第4款是睡眼惺忪的歐拉夫。

▲史努比造型提袋、造型抱枕集點贈品。（圖／藏壽司提供）

藏壽司同時推出集點贈，單筆消費滿300元即可獲得1點，集滿指定點數，按讚藏壽司FB或追蹤IG，同步加入LINE好友，並綁定會員即可兌換史努比限量好禮，分別是限量3000個「史努比造型提袋」、限量2000個的「史努比造型抱枕」。此外，於10家指定分店消費滿1000元並完成指定任務，可獲得「史努比造型壓克力立牌鑰匙圈」1款。

▲史努比或歐拉夫40公分大頭玩偶、史努比或歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶。（圖／藏壽司提供）

全台僅5間史努比限定佈置也同步在7月25日登場，分別是基隆中正信三店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文店及高雄岡山店，凡在活動期間，完成社群指定任務打卡，就有機會抽中「史努比或歐拉夫40公分大頭玩偶」、「史努比或歐拉夫23公分趴姿狗狗玩偶」。

▲黑鮪魚「厚切中腹」特價60元。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎7周年創業祭第二彈活動到7月27日，推出多款限量商品，最受矚目的黑鮪魚厚切中腹，選用來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富，以厚切方式呈現，優惠價只要60元；「松葉蟹2種（90元）」則一次滿足兩種吃法，水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，另一吃則是搭配鮭魚卵與海苔的蟹肉壽司；「生鮑魚（40元）」Q彈口感。

▲牡蠣白湯拉麵（140元）。（圖／壽司郎提供）

這次壽司郎還攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出「牡蠣白湯拉麵（140元）」，以牡蠣熬煮湯頭，濃郁滑順卻不膩口，搭配酥炸牡蠣與柚子皮。