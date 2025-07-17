JR東日本飯店滿4周年　住房、用餐贈400元餐飲抵用券

▲JR東日本大飯店台北位於南京東路三段上，接手六福皇宮已近4個年頭。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

JR東日本大飯店台北迎來開幕4周年，今夏以5位主廚聯手策劃的「四周年主題美食祭」吸客；住房部分，入住都會客房每晚4,428元起，再贈400元餐飲抵用券。業者指出，飯店住房率維持在8成左右，尤其在G-Dragon演唱會、電腦展等大型活動期間，住房率可飆至近滿房。

▲飯店今夏以5位主廚聯手策劃的「四周年主題美食祭」為主打，帶來日、中、西料理。（圖／記者彭懷玉攝）

「四周年主題美食祭」由東京車站大飯店JR東日本集團總料理長石原雅弘領銜監製，聯手鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒，推出日本F1和牛吃到飽料理；HAYASE日籍料理長郡司行雄則獻上正統鰻魚會席；中華料理名廚楊德興以當季綠竹筍入菜，展現細緻功夫。

▲JR東日本大飯店開業滿4周年鏡開儀式。（圖／記者彭懷玉攝）

點心房主廚黃柏欽則以山形縣庄內產哈密瓜為靈感，打造出清爽沁涼的夏日下午茶。5位名廚橫跨日、中、西料理領域，從食材選用、烹調技法到擺盤美學皆一絲不苟，呈現視、味覺兼具的極致饗宴。即日起至9月30日，單筆餐飲消費滿2,000元，加贈400元餐飲抵用券。

▲Brilliant鉑麗安全日餐廳即日起推出「日本美食祭」，以日本F1牛為主軸，設計6道主打創意料理。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，Brilliant鉑麗安全日餐廳即日起推出「日本美食祭」，以日本F1牛為主軸，設計6道主打創意料理，即日起至7月31日，一位成人用餐即招待一位6至12歲兒童免費入場。

▲青森「睡魔祭」、秋田「竿燈祭」、仙台「七夕祭」位於飯店大廳。（圖／記者彭懷玉攝）

館內布置以日本東北三大祭：青森「睡魔祭」、秋田「竿燈祭」、仙台「七夕祭」為主題，營造濃濃節慶氛圍。配合周年慶到來，住房則推出「繽紛・多彩」專案，雙人入住都會客房每晚4,428元起；含早餐5,576元起，另贈400元餐飲抵用券，分別為兩張200元抵用券，單筆消費滿500元即可折抵一張。

▲JR東日本大飯店台北市場行銷總監陳怡樺。（圖／記者彭懷玉攝）

身為JR東日本集團旗下唯一海外據點，JR東日本大飯店台北於2021年疫情期間開幕，即將在8月23日屆滿4年。JR東日本大飯店台北市場行銷總監陳怡樺觀察到其中的客群轉變，「開幕時住客9成是本地台灣人，在國境開放後，由於飯店的日系背景，大量日本旅客湧入，目前日本與台灣客群的比例約為一比一。」此外，她也提及，香港、新加坡、韓國及歐美地區的旅客也不在少數。

▲住房則推出「繽紛・多彩」專案，雙人入住都會客房每晚4,428元起。（圖／業者提供）



陳怡樺指出，飯店平均住房率維持在8成左右，尤其在特定活動或節慶期間，住房率更會大幅提升。像是GD（G-Dragon）演唱會期間，住房率可飆升至9成多，接近滿房。此外，日本黃金周或電腦展等大型活動期間，住房率也會特別高。未來飯店將持續觀察市場變化，優化服務與產品，以滿足多元客群的需求，鞏固在旅宿市場中的地位。

▲▼台北漢來「盛夏時光．指定日優惠」每晚4,999元起；漢來日月行館則推一泊二食專案。（圖／業者提供）



另外，因應2025台北國際夏季旅展18日開跑，漢來飯店事業群啟動線上旅展，旗下三館分別祭出限定住房專案。台北漢來大飯店推出限時優惠，指定日期入住每晚下殺4,999元起，輕鬆沈浸在城市度假氛圍；南投漢來日月行館主打頂級奢華旅宿，周六限定推出一泊二食專案，每晚27,500元起，結合湖光山色與藝術美學，打造身心靈饗宴。高雄漢來大飯店暑假專案「夏日光旅．港灣假期」方案，串聯新濱町、旗津渡輪與加碼高鐵接駁服務，一般房型每晚5,891元起。