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日本東北必看3祭典！看職人高舉數十公斤巨型竿燈、壯觀睡魔花車

▲▼日本東北祭典。（圖／樂天旅遊提供）

▲青森睡魔祭。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

盛夏時節，日本東北地區迎來一年一度的祭典季節。樂天旅遊精選當地最受歡迎的夏日祭典以及推薦旅宿，同時從7月18日起推出住宿優惠，活動期間內訂房即享9折。

東北地區因其豐富文化底蘊與自然景觀，已逐漸成為台灣旅客深度遊日的新選擇。根據日本國土交通省東北運輸局資料顯示，2025年4月外國旅客在東北的住宿人次較去年同期成長26.3%，並連續數月創下新高，顯見國際旅客對東北觀光熱度持續上升。

▲▼日本東北祭典。（圖／樂天旅遊提供）

▲秋田竿燈祭。

▲▼日本東北祭典。（圖／樂天旅遊提供）

▲仙台七夕祭。

其中，「青森睡魔祭」以巨型武士燈籠花車夜間巡遊為最大看點，在太鼓與笛聲中穿梭市街，展現東北傳統文化的熱情與力量；「秋田竿燈祭」則由職人高舉數十公斤、懸掛紙燈籠的巨型竹竿，於街頭展演絕技，畫面壯觀猶如萬盞流星劃過夜空；「仙台七夕祭」則以滿城彩飾與手工竹飾聞名，傳遞星願祝福，為城市增添夢幻氛圍。

▲▼日本東北祭典。（圖／樂天旅遊提供）

▲淺蟲溫泉椿館旅館。

▲▼日本東北祭典。（圖／樂天旅遊提供）

▲壯鳳 Barden-ya 溫泉旅館。

為讓旅客能在參與祭典之餘，也能體驗當地慢活與溫泉文化，樂天旅遊也推薦在地特色溫泉旅宿。青森推薦「淺蟲溫泉椿館旅館」，館內設有源泉掛流溫泉與青森當地食材料理，並鄰近睡魔祭會場，方便安排行程。

前往秋田竿燈祭的旅客，則可選擇位於田澤湖區域的「白濱花心亭旅館」，擁有絕美湖景與露天溫泉，適合在觀賞祭典後徹底放鬆；而造訪仙台七夕祭的旅客，則可入住作並溫泉的「壯鳳 Barden-ya 溫泉旅館」，感受被山林環抱的寧靜時光，享受傳統日式旅宿款待。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本東北旅遊 東北旅遊 亞洲旅遊 樂天旅遊

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