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寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼「溪山行館」、「元紀．台灣菜」、「POUYUENJI HILLS寶元紀之丘」、京都「POUYUENJI KYOTO」後，寶元紀今年夏天在南京松江商圈打造首間藏茶店「寶元紀台北」，提供10款可外帶的熱泡茶、冷泡茶、冰滴茶。此外，開幕初期還邀請國際甜點主廚平塚牧人設計11款特製外帶甜點，只供應到8月31日。

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲「寶元紀台北」座落南京東路與松江路口的商圈核心。（圖／記者黃士原攝）

「寶元紀台北」座落南京東路與松江路口的商圈核心，採「Tea Bar」形式提供完整的沏茶服務，並設置立飲邊桌，店內安排元茶師進駐，夏季首波推出品牌經典藏茶「元紀熟普」、「金達摩生普洱茶」、「熟普奶茶」等冷熱茶款。另售有英式早餐茶、伯爵茶、洋甘菊茶與經典英式奶茶等共10款品項，售價100元起。

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲寶元紀台北提供多款飲品，從招牌普洱茶、伯爵茶、洋甘菊茶到經典英式奶茶都有。（圖／記者黃士原攝）

寶元紀最為人熟知的「元紀熟普」（熱110元／冷120元）選用6大茶山百年古樹喬木，口感與香氣甘甜柔滑，帶有棗香、黑糖風味；人氣茶款「金達摩生普洱茶」（熱NT$150）具青梅香氣，尾韻清涼；「熟普奶茶」（熱120元／冷130元）使用溫潤質樸的普洱佐以單一牧場優質鮮奶。

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲店內也借鏡冰滴咖啡的萃取方式，推出兩款冰滴茶。（圖／記者黃士原攝）

店內也借鏡冰滴咖啡的萃取方式，推出兩款罕見的冰滴茶「喜馬拉雅山融月紅茶」（180元）與「金達摩生普洱茶」（200元），吧台特地設置兩組波麗露冰滴壺，先將前一晚煮沸後冷藏冰水，以全程長達70分鐘的時間冰滴而成，能使苦味與刺激性降低，同時降低咖啡因溶出量，透過POUYUENJI元茶師專業的泡茶工序，讓大家在繁忙的城市節奏裡，攜上一杯悉心款待的好茶。

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹肉起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲松露提拉米蘇。（圖／記者黃士原攝）

▲寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北　11款聯名甜點8/31前限量供應。（圖／記者黃士原攝）

▲松露卡門貝爾。（圖／記者黃士原攝）

開幕首波，寶元紀台北特別邀請甜點名廚平塚牧人獻上11款外帶甜點，但只供應到8月31日，包括「松露提拉米蘇」、「蟹肉起司蛋糕」、「松露卡門貝爾」、「毛豆奶酪」、「松露瑪德蓮」、「水果磅蛋糕」、「咖啡金棗達克瓦茲」、「元‧蜜禮盒」等11款常溫與冷藏人氣商品，售價75元至1200元。

▲日本大福專賣店「金田屋」日前推出夏季限定「芒果」系列商品。（圖／金田屋提供）

▲金田屋「果韻金芒大福」。（圖／金田屋提供）

另外，日本大福專賣店「金田屋」日前推出夏季限定「芒果」系列商品，除了限定口味「果韻金芒大福」、「芒果牛奶大福飲」、「芒果漂浮氣泡飲」外，還首度販售霜淇淋、布丁、銅鑼燒等新品。

▲日本大福專賣店「金田屋」日前推出夏季限定「芒果」系列商品。（圖／金田屋提供）

▲金田屋4款銅鑼燒。（圖／金田屋提供）

金田屋全新霜淇淋系列共有3種風味，包括充滿初戀氛圍的芒果、熱戀的巧克力以及心動時分的莓果，嚴選果漿與濃郁奶香霜淇淋為基底，融合新鮮水果與日式白玉大福；銅鑼燒則有「芒果卡士達」、「紅豆大福」、「栗子蒙布朗」、「香蕉巧克力」4種口味。

關鍵字： 美食雲 寶元紀 藏茶店 POUYUENJI TAIPEI 平塚牧人

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