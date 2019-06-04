兩段式吃法超特別！大甲燜鴨鍋始祖　預約才能吃到隱藏版料理

點評：去大甲一定要來嚐嚐兩段式吃法的燜鴨鍋！

文、圖／Mika

號稱台中大甲燜鴨始祖的皇津小吃店，除了最有名的燜鴨以外，還有客家料理也很厲害！當然還有預約才吃的到的隱藏版，更是功夫菜來著。這裡的燜鴨吃法是有規矩的，兩段式吃法，先拌飯、吃肉才能喝湯，這是店家堅持的最美味吃法，照著規矩來準沒錯。





位於經國路上，招牌很顯目。樓上還有位子，所以辦桌沒問題。





這一家點菜請看牆，菜單就這樣貼在牆上，練一下脖子的硬度XD





有些料理需要預約，我們這次也沒吃到！因為主廚手受傷，加上第一次來不知道要先預約這樣，關於需要預約的隱藏版料理可以參考食尚玩家喔！

煎午仔魚

以前比較常吃到吳郭魚、香魚、白鯧等熟為人知的魚類，午仔魚倒是很少吃到，其實午仔魚油脂豐富、肉質軟嫰，甚至坊間有一午二鯧三白腹的說法，表示午仔魚是第一好吃的意思。





乾扁肥腸

我覺得皇津的客家料理有改良，不會重油重鹹但又很夠味！就像這一盤肥腸，炸的香酥爽口不油膩，搭配四季豆更有解膩鮮脆的效果。





炒山蘇

山蘇跟過貓都是我吃熱炒必點的，因為平常在家很少吃到，而且總覺得外面炒的比較好吃捏。





鹹蛋豆腐

好喜歡這一道鹹蛋豆腐，鹹香入味，豆腐一咬下水嫩水嫩的，好好吃。





客家封肉

客家料理必點客家封肉，又叫梅干扣肉一樣夠味但不油膩，配飯吃剛剛好。





粉肝

新鮮燙熟後放涼的粉肝，加上生蒜苗一起入口更美味更有層次喔。





燜鴨鍋一份800元





獨特燜鴨吃法四重點：



1、湯可拌飯或麵線，肉可夾起來吃



2、湯要留一半，加湯加料才會更有滋味



3、湯不要直接喝，會偏鹹



4、每隻鴨提煉的湯頭就只有這麼一鍋





兩段式吃法



第一段：燜鴨一上桌，先把原湯拿來拌飯或拌麵

那香氣與鹹度也是最濃最稠的，拌飯、麵吃比較夠味不會太鹹。

鴨肉真的煮到輕輕一拉就骨肉分離！這時候就大口吃肉吧！鴨肉怎麼可以煮的這麼滑嫩又香甜，讓人一口接一口吃不停。但先等等，不要一開心就全吃完，要先住口，至少要留一半給下一個步驟喔。





第二段：加湯加高麗菜、手工豆腐稀釋成1：2（水2／湯1）

這時候的湯頭就會比較順口好喝不會太鹹了！加上燜鴨本身的油脂，經過高麗菜煮過後，真的會煮越出味，湯頭好喝許多。





終於可以盡情享受燜鴨了！一起大口吃肉、大口喝湯這樣，我們四個甚至吃不完這一鍋，可見份量還蠻大的。如果聚餐的話，我覺得可以六個人一起吃一鍋燜鴨，加上其他客家菜一起就可以很滿足了喔。





最後還附贈一人一碗甜湯。

皇津小吃店（台中大甲燜鴨始祖）

地址： 台中市大甲區經國路359號

電話： 04－26869115

時間：10：00～14：00、17：00～21：00（週四公休）