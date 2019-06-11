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獨立雅房只要500多元！花蓮純白青年旅館　泡麵還能免費吃

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：獨自一間房，只要五百多，也太便宜了吧！
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▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

文、圖／Mika

我的工作經常需要四處漂泊，不是如大家看的經常住高級飯店安捏XD，偶而為了省錢，我也是會住住青年旅舍的！但因為年紀有了，不喜歡跟別人睡，所以還是會挑那種獨立雅房，衛浴共用沒關係，給我獨立空間就好了！這一家就很符合我需求，離火車站只要步行3分鐘，乾淨、舒適、價格便宜，特別寫來推薦給跟我一樣經常需要差旅或小資旅行的朋友。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

外觀白色的簡約風格

裡面溫馨舒適，看得出來是老屋改造，但設備很新也很乾淨。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

大廳跟廚房共用

早餐可以在這裡享用，冰箱、飲水機、烤箱微波爐都可以自由使用。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

飲料部分提供茶包與三合一咖啡包。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

泡麵部分也是免費提供喔。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

早餐會準備簡單的吐司跟果醬自由取用。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

畢竟這裡是老屋，所以沒有電梯。還好我房間在二樓而已，上樓要先換拖鞋。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

二樓的裝潢風格也是白色簡約風

鵝黃色天花板加上溫馨的燈光，讓人第一印象很好。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

我今晚就住在廁所旁邊，是挺方便的啦！

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

WIFI密碼就這樣標示在門牌上，多方便啊。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

進出房間都要靠感應卡
好處就是安全，壞處就是忘了帶卡就完了XD即使我只是去上個廁所就有可能把自己關在門外安捏。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

我挑選青年旅舍的重點就是，至少要有小型單人房，那種多人混宿的我無法，感覺很拘束很怕吵到別人或被別人吵到，至少要有自己空間才行。

是說這樣一間也才500多，很便宜啊！對我來說不就是住一晚而已，便宜舒適有自己空間即可。不過隔音部分沒有很好，我個人是都會帶著耳機聽音樂入睡，所以還OK。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

而且這種格局太促咪了！！剛剛好卡住一張單人房，卡的剛剛好！！這樣不用擔心摔下床，只要擔心撞到壁XDDD

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

床頭配有萬用插座和閱讀燈

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

簡單的一桌一椅還有掛衣架，基本需求都有了。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

當然一定要有空調！沒電視無所謂，但沒冷氣我無法。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

我租的是雅房，所以衛浴要共用。房間旁邊就是衛浴了，對我來說很方便。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

我覺得這設計不是挺好的，小小的廁所要跟淋浴共用。導致廁所經常濕濕的，但便宜嘛！忍受忍受即可。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

二樓的刷牙、洗臉、洗手都靠這一個洗手檯了。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

花蓮鳥窩的地理位置鬧中取靜，離花蓮火車站又近，價格又便宜，如果對住宿品質沒有很大要求的話，我覺得這一家很可以喔。

▲▼鳥窩•花蓮青年旅舍。（圖／Mika提供）

鳥窩•花蓮青年旅舍

地址：花蓮縣花蓮市國民五街5號
電話：0906970166

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 鳥窩•花蓮青年旅舍 Mika 達人旅遊 旅遊情報 花蓮旅遊 花蓮住宿 青年旅館 背包客棧

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