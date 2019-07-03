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重新活化！「員林鐵道穀倉」8月開放　將有步道、遊樂設施

點評：感覺很好拍照耶XD
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文／Sharelife分享生活

員林穀倉是全台僅存唯二兩座鐵道穀倉之一，2003年被列為歷史建築後卻長期閒置，中間雖有文化團體規劃打造成藝術館，可惜卻無法聚集人潮，如今人去樓空，淹沒在荒煙漫草中。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@imcutekakaya
員林鐵路穀倉有18座圓狀形主倉，又稱員林立庫，整個區域共2905平方公尺，穀倉占地625平方公尺，建物坐東向西，全長58公尺、寬12.8公尺、高34.3公尺，占地共2900坪，民國65年9月完工啟用。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@shangli_

別具歷史意義的建築，十多年來卻未見活化，變成雜草叢生的封閉場所，曾有民間文化團體向台鐵承租員林穀倉，規劃文化藝術展示空間，打造成藝術館，邀請藝術家展出作品，可惜無法聚集人潮，96年間租期屆滿後閒置至今，變成蚊子館。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@spchangg

4年前市區鐵路高架化通車後，更與鐵路穀倉成新與舊的強烈對比，彰化縣府和員林市公所決定攜手活化，打造成員林新亮點，希望透過不定期舉辦文創市集和光雕展，帶動當地人潮。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／Wikimedia

縣府向台鐵認養員林穀倉四周的公有地，爭取到前瞻計畫1400萬元經費辦理活化工程，今年1月動工，穀倉四周的雜草都已清除並整地，正進行綠美化、步道、銀髮族保健及兒童遊樂等休閒設施，預定8月間完工啟用。期待重生後的鐵路穀倉，能為員林帶來新變化！

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 彰化旅遊 員林旅遊 員林穀倉

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