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全台唯一直接加入麵體中　三風製麵推出「辣椒麵」

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▲三風製麵新推出的辣椒麵 。（圖／三風製麵提供)
▲三風製麵新推出的辣椒麵 。（圖／三風製麵提供)

記者黃士原／台北報導

近年來乾拌麵市場刮起一波辣浪，各家品牌紛紛推出辣味乾拌麵系列，台灣老字號的製麵品牌三風製麵將推出全台首創的「辣椒麵」系列，運用科學技術將辣椒精華直接加入麵體中，搭配特製爽口辣醬包，讓愛吃辣的朋友除了醬包本身的辛麻外，還能嚐到麵條的勁辣。

這次三風製麵新推出的辣椒麵，麵條選用自製日式直麵體，加入朝天椒研磨的辣椒粉，歷經多次嘗試與配方調整，麵條外觀呈現可口的粉紅色，辣度大約18,000～20,000史高維爾辣度單位(SHU)，為一般普通辣椒的2倍，是三風製麵首次推出辛辣度為大辣的乾拌麵。

▲三風製麵新推出的辣椒麵 。（圖／三風製麵提供)
▲辣椒麵系列是運用科學技術將辣椒精華直接加入麵體中。（圖／三風製麵提供)

這款辣椒麵呈現了至少3層次的辣味風韻，第一層是入口後辣醬香麻先在嘴裡擴散，第二層是咀嚼時感受到朝天椒的刺麻從麵心裡釋放出來，第三層則是吞入後麵體的辣香自喉腔蔓延而上，必定讓愛吃辣的老饕大呼過癮。

三風製麵成立至今35年，從幫大廠代工製麵起家，2014 年成立「台灣好麵微打樣中心」主張以標準化模式中發展客製化產品，協助在地小農，將生產過量的農產品投入開發特色麵款，產出香蕉麵、南瓜麵、菠菜麵等百種特色麵條。而這次新推出的辣椒麵也是歷經微打樣中心催生，使用的辣椒粉通過SGS農藥和重金屬檢驗合格，直麵體歷經8小時的烘乾過程，讓麵條口感Q彈有勁。

關鍵字： 美食情報 辣椒麵 三風製麵

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