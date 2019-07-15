漫步海底隧道！澎湖水族館這樣玩　摸海星、還有夢幻水母田

點評：趕快記起來!

▲今年整修完重新開張的澎湖水族館。（圖／米麻麻咪·親子花路米授權提供，以下皆同，請勿隨意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

夏天到了，如果沒機會出國，很多人就會選擇去離島體驗海島生活，而澎湖往往是熱門首選，若是時間選對甚至還能欣賞花火節！而現在來到澎湖又有新景點可以去了，也就是斥資上億整修的「澎湖水族館」，已經在4月時重新開幕，趕快來站在14公尺長浪漫海底隧道和夢幻水母田中拍美照，學習豐富的海洋生物知識吧！

▲澎湖水族館門口設有許多裝置藝術。

在進館之前，澎湖水族館外面就有許多大型裝置藝術可以拍照，全館共有兩層樓，雖占地不算大，但逛下來依然能有豐富收穫。一樓是濱海生態、礁岩池和大洋池生態，以及一座長達14公尺的拱型海底隧道，二樓則是觸摸池與水母區，還有特展區展示各種海洋知識。

▲漫步海底隧道裡可以看見許多大型魚類。

濱海展區展示的是各種海洋生物和魚類，這裡還有可以說是水族館明星之一的「三腳海龜」，那為什麼只有三隻腳呢？其實是因為海洋環境遭受破壞害牠受傷被迫截肢，可以藉此帶給大人和小孩震撼的環境教育。至於珊瑚礁和大型海藻區，除了有各種不同的魚類之外，也有許多互動小遊戲可以玩，海底隧道區也結合澎湖特有的玄武岩和珊瑚礁，另外還有鯊魚、魟魚悠游其中，十分吸睛。

▲逛水族館能學習到許多關於海洋生物的知識，大家要好好愛護海洋。

▲海葵與小丑魚。

接著來到2樓體驗觸摸池，旅客在這裡可以觸摸海星、海膽等等海洋生物；除了觸摸池之外，二樓還有水母田、海馬區等等，也很受小朋友喜歡。

▲觸摸池摸海星。

▲夢幻水母田。

下次來到澎湖，不妨來一趟水族館，體驗海洋之美外還可以學習各種海洋生物知識！

澎湖水族館



時間：週一～週日9:00～17:00

地址：澎湖縣白沙鄉岐頭村58號