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旱鴨子不能潛水？台灣體驗潛水景點與八大疑問全解惑！

點評：想體驗潛水先看看！
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▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

文、圖／Tripbaa

夏天就是玩水的季節，想要一窺美麗的水底世界，體驗潛水就是最美好的方式，但到底浮潛跟潛水有什麼差別？不會游泳是否就不能潛水？潛水有很多限制？看完這一篇，所有問題都不再是問題，而您要擔心的只有這個夏天會不會去不完我們為你推薦的台灣6大體驗潛水景點！

台灣體驗潛水八大疑問

台灣體驗潛水八大疑問＃1
浮潛跟潛水的差別？

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗浮潛＆潛水。（圖／Pixabay）

浮潛是不需背著氣瓶的，只使用簡單的裝備如面鏡、蛙鞋和呼吸管等，但只可在水深不超過10公尺的近海水中活動。而潛水一般是指水肺潛水，會在較深的水域中進行，通常要接受完潛水課程合格才可以下水，但現在有許多體驗潛水的課程，能讓更多人欣賞到大海中最美的海景跟其中的樂趣。

＊簡單說明：浮潛跟水肺潛水最大的差別，只是在於必須背著高壓空氣氣瓶。

台灣體驗潛水八大疑問＃2
旱鴨子不能參加潛水？

要體驗潛水並不需個個都是飛魚，最重要的是不怕水，不會因恐懼而亂抓亂踢，當然如果你會游泳和較熟水性會較理想。

台灣體驗潛水八大疑問＃3
潛水有年齡、健康限制嗎？

需年滿10歲或依當地法律，年齡沒有上限，肢體殘疾亦可參加體驗潛水，只要體力以及身心狀況良好即可，但須先作身體檢查。有以下病例者不適宜潛水，如曾患嚴重肋膜炎者，未經治療的肺腫瘤、懼幽症、高血壓、心臟病、中耳炎或癲瘸之類的疾病，有任何疑問應先向醫生諮詢。

下水前請確保身心健康，感冒、鼻塞都不能下水。潛水後24小時內不得搭飛機，空中低壓會導致低氧，可能會引發潛水伕病（減壓症），潛水前後一天也不建議飲酒。

台灣體驗潛水八大疑問＃4
視力有問題可以潛水嗎？

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗浮潛＆潛水。（圖／Pixabay）

體驗潛水時可戴軟性隱形眼鏡！如果選擇硬式隱形眼鏡，鏡片須是透氣式，請向您的眼科醫師洽詢。一般的日拋隱形眼鏡不容易掉出來，如果擔心可自備有度數的面鏡。

台灣體驗潛水八大疑問＃5
潛水耳朵會受壓且疼痛？

耳朵疼痛是因為水壓在耳膜上造成的壓迫所致。潛水體驗課程中會學到簡單的耳壓平衡技巧，原理就好像搭乘飛機時須平衡耳朵內外壓一樣。

台灣體驗潛水八大疑問＃6
潛水花費是不是很貴？

水肺潛水的開銷其實和滑雪、登山健行差不多，您可以依照自己喜愛程度來作投資。水肺裝備大多很耐用，因此不必常常購買更換，當然您可以先作體驗潛水再作決定。

台灣體驗潛水八大疑問＃7
氣瓶裡填裝的是什麼？

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水裝備-氧氣瓶。（圖／Pixabay

水肺潛水的氣瓶裡是空氣不是氧氣，只是它有先經過過濾水氣、移除雜質。每個人的呼吸速率不同，而且下潛到越深的地方消耗空氣越快，所以沒有固定答案。

因此每名潛水員都要攜帶一隻壓力錶，了解氣瓶裡還剩下多少空氣。一般在5~10公尺(15~30英呎)深，平靜、溫暖的水域中，一支氣瓶平均可在水底使用1小時左右。

台灣體驗潛水八大疑問＃8
體重太重的人不能潛水？

除非是健康上的問題，不然體驗潛水是沒有體重限制的，只要訂做合身的潛水衣及潛水背心，配好配重，任何體重的人都可以體驗潛水。了解潛水的大小事後，其實最重要的是克服心中恐懼，初次體驗潛水，內心一定會感到不安，現在就先在下水前預習一下吧！

台灣體驗潛水恐懼排除！

1.眼睛接觸到海水而刺痛：忍耐3至5秒再張開著眼，眼睛就會慢慢適應海水的刺激。又或可以在家試著洗臉洗頭時張開眼睛，突破心裡的門檻。

2.水底無法開口溝通：潛水教練會指導學員以固定手勢進行溝通，只要好好緊記，水中不用開口也能心意相通。

3.鼻子會浸水而嗆水：要記得在水下只可以用嘴巴呼吸，除了面鏡排水時用鼻子吐氣之外，鼻子一下水就自動切換成嘴巴呼吸，鼻子不吸氣就不會嗆水而難受。

4.無法只靠嘴巴呼吸：只要習慣就不成問題了，可以先在泳池用呼吸管練習，久而久之就會變成習慣。

已經為體驗潛水做了那麼多功課，一定是急不及待想要下水體驗，我們為您精心挑選了6大潛點，從台北近郊以至各大離島，總有一個在您附近。快點準備好日子，迎接夏天，迎接美麗的海洋世界吧！

台灣體驗潛水景點推薦

台灣體驗潛水景點推薦＃1
東北角龍洞

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-東北角龍洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在新北市貢寮的龍洞鼻頭角是離台北最近的潛點，有著穩定海流，和美麗豐富的海底景觀，清澈的海灣內約有25科80種魚類，以隆頭魚科、蝶魚科、雀鯛科、粗皮鯛科等較多，尤其變色雀鯛出現最為頻繁跟著經驗豐富的教練帶您體驗潛水，就算不諳水性、從未潛水過也可以放心體驗。

台灣體驗潛水景點推薦＃2
台中潛立方

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-台中潛立方。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

為亞洲第一潛水旅館，擁有全年恆溫室內潛水池，深度達21公尺，不受氣候影響，與電影少年PI幕後團隊，共同打造一座全球首創的室內沈船探險，以及一個可供探險與訓練的珊瑚礁洞穴；泳池設有6處可供觀賞用的觀景窗，在水下更可透過觀景窗往外俯視台中市七期美麗的夜景。

台灣體驗潛水景點推薦＃3
墾丁萬里桐

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-墾丁萬里桐水肺潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

墾丁萬里桐美麗的珊瑚海底令人嚮往，水肺潛水更能深入海中與奇妙的海洋生物來個近距離接觸，萬里桐為純樸小漁村，天然灣口與岩岸孕育出繽紛漸層的珊瑚礁岩，水域平靜正好能細細觀賞豐富多樣的熱帶魚、海牛、海星、海葵，徜徉海洋之中，感受大自然帶來的寧靜與美好。

台灣體驗潛水景點推薦＃4
澎湖鎖港杭灣

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-澎湖潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖擁有全台唯二海底郵筒，穿梭在海底最美的藝術魚礁，來到結合水下裝置藝術與珊瑚礁復育功能於一身的海底郵筒，寄出一封來自深海的紀念明信片，來一場難忘的海洋探險吧！

台灣體驗潛水景點推薦＃5
蘭嶼母雞岩

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-蘭嶼母雞岩。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

清澈深藍的海水顏色是蘭嶼海域獨有，一年四季都可找到適合的潛點。裙狀珊瑚礁環繞，海底地形變化複雜，黑潮支流更帶來了眾多的迴游魚類。透明清澈的水質，長年維持能見度 30 – 50 公尺。低度的人為開發、達悟族人永續經營的精神讓蘭嶼的水域仍然保持豐富的海洋生態，小丑魚尼莫、藍刀鯛多莉、大型龍王鯛甚至是魔鬼魟都悠遊在這片海域。

台灣體驗潛水景點推薦＃6
綠島

▲台灣體驗潛水活動。（圖／Tripbaa提供）

▲台灣體驗潛水景點-綠島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

綠島為國際知名的潛點，黑潮帶來的營養豐富了綠島的海底生態，有世界最長壽、最大的微孔珊瑚「大香菇」，色彩斑斕的熱帶魚、小丑魚、海鰻等著你欣賞，運氣好的話還能跟大海龜一起悠遊在這片海域。舒適的水溫跟超高清能見度，讓人一下水就完全沈浸在美麗的海底世界。

關鍵字： Tripbaa趣吧 達人旅遊 旅遊情報 台灣旅遊 台灣景點 水上活動 浮潛 潛水

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