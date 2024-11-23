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造價200億「麗池卡登最新遊艇」要來基隆！1人30萬元起　亮點先看

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自業者官網）

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自官網）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣將迎來造價200億、號稱史上最豪華郵輪！頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相，為頂級郵輪市場增添生力軍。

頂級飯店品牌麗池卡登，以超過5億美元（約200億台幣）打造第三艘超級遊艇Luminara，2025年完工後將航行於地中海，並由台灣高端飛肯旅行社RICHSEEN獨家包船，預計2026年引進台灣，從4月中旬起展開沖繩3日行程，單人要價落在30萬元至100萬元不等，挑戰國人的口袋深度。

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自業者官網）

▲遊艇Luminara主人套房達1033平方英尺。（圖／翻攝自官網）

全新頂級遊艇Luminara約46750噸，規劃出226間豪華套房、10種房型，最小的露台套房有294平方英尺，最高等套房面積超過1000平方英尺，每間客房設有獨立陽台，超級遊艇共可容納452名旅客。美食方面，包括5間餐廳提供米其林級地中海和亞洲美食，還有6間酒吧及1間珍藏世界級佳廳的酒窖。

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自業者官網）

▲最小的露台套房有294平方英尺。（圖／翻攝自業者官網）

船上設施包含最新的科技設備，從高科技套房到私人影院、水療中心、健身房等都有，處處體現麗池卡登一貫的豪奢風格，猶如置身在一座海上私人度假村。航程部分，未來規劃航行於香港、新加坡、日本等亞洲航線國家。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下「太陽公主號」是首艘以液態天然氣(LNG)為動力的環境友善郵輪。（資料照／記者彭懷玉攝）

若想體驗最新郵輪的魅力，公主遊輪旗下最大環球等級郵輪「太陽公主號」也是首選，雖目前來台機會尚未明朗，公主遊輪針對亞洲市場首度推出「飛航郵輪」雙11快閃優惠，精選出國人最愛的阿拉斯加冰河、歐洲、日本等航點做促銷，航程最高享遊輪票價6折、遊輪訂金只要先支付美金99元（新台幣約3072），最高享美金500元（新台幣約15514）船上消費金，以及第三和第四位旅客免費等好康，即日起至11月30日限定開賣。

▲公主遊輪「太陽公主號」美食,遊輪美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「太陽公主號」小屋迷你套房艙愜意欣賞地中海風光。（資料照／記者彭懷玉攝）

公主遊輪深耕亞洲市場的Fly Cruise（飛航郵輪）已有20多年，亞洲行銷公關經理高得瑋表示，公主遊輪2025年雖沒有以台灣為母港的計畫，不過公司仍十分看重亞洲與台灣市場，並且持續看好未來發展，因此在今年特地針對亞洲推出雙11快閃優惠，郵輪愛好者可藉此機會一圓心中夢想清單。

關鍵字： 郵輪旅遊 超級遊艇 遊輪旅遊 頂級遊艇Luminara 麗池卡登 太陽公主號 基隆旅遊 地中海旅遊

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